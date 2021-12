Provisionsabgabeverbot, Honorarberatung & Co. IDD-Umsetzung: Das ändert sich für Versicherungsvermittler

Am Montag hat das Wirtschaftsministerium den Referentenentwurf für das Umsetzungsgesetz zur europäischen Richtlinie über Versicherungsvertrieb veröffentlicht. Damit soll die Vermittlungsrichtlinie IDD in deutsches Recht umgesetzt werden. Tritt der Entwurf in seiner aktuellen Form in Kraft, wird sich für Versicherungsmakler einiges ändern. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.