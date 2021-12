Provisionserlöse 2015 Die Tops und Flops der Haftungsdächer

Das ist bei den Zahlen zu beachten



Vom Umsatz der BN & Partners Deutschland stammten in den vergangenen drei Jahren zwischen 3 und 5,8 Millionen Euro aus der Vermögensverwaltung. Jung, DMS & Cie. erzielte zwischen 2012 und 2015 zwischen 9,8 und 18,2 Millionen Euro seiner Erlöse im Ausland. NFS – Netfonds Financial Service verzeichnete im Vorjahr 292 Unternehmen mit 385 Beratern als Tied Agents.

Per Anschluss an ein Haftungsdach können unabhängige Finanzberater auch ohne eigene Zulassung als Finanzanlagenvermittler gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung ihren Kunden eine breite Palette an Finanzprodukten anbieten. Dabei arbeitet der vertragsgebundene Berater (Tied Agent) im Namen und auf Rechnung des Haftungsdachs gemäß Paragraf 2 Absatz 10 Satz 6 Kreditwesengesetz , das den Berater beaufsichtigen und kontrollieren muss.Die Anbieter, die einem Independent Financial Advisor in Deutschland zur Auswahl stehen, sind für die aktuelle Cash.-Hitliste der deutschen Haftungsdächer wieder nach der Höhe ihrer Provisionserlöse im Vorjahr aufgelistet worden. Demnach hat sich an der Rangfolge der Anbieter in den vergangenen Monaten wenig geändert.NFS – Netfonds Financial Service (292 Tied Agents) aus Hamburg bleibt mit Provisionserlösen von 23,31 Millionen Euro die Nummer eins in Deutschland. Es folgen Jung, DMS & Cie. (3. 900 Tied Agents) aus Wiesbaden und BN & Partners Deutschland (102 Tied Agents) aus Frankfurt mit Umsätzen von 12,5 beziehungsweise 9,84 Millionen Euro.Den vierten Rang behauptet die BfV Bank für Vermögen (367 Tied Agents), die ihre Provisionserlöse von 4,9 Millionen Euro im Jahr 2014 beinahe verdoppeln konnte. Nicht im Vorjahres-Ranking aufgeführt war dagegen GSAM + Spee Asset Management (31 Tied Agents) aus Düsseldorf, die sich mit Provisionserlösen von 1,54 Millionen Euro knapp vor Apella Wertpapierservice (1,48 Millionen Euro; 96 Tied Agents) aus Chemnitz liegt.