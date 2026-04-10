Kostet Provisionsberatung ein Vermögen, wie die „Tagesschau“ behauptet – oder ermöglicht sie es erst, überhaupt ein Vermögen zu bilden?

Berater-Bashing bei der „Tagesschau“: Unter dem Titel „Wie viel Vermögen man durch Provisionen verliert“ rechnete die ARD-Finanzredaktion vor wenigen Tagen vor, wie stark Beratungskosten langfristig die Rendite schmälern können. Bei 200 Euro monatlicher Sparrate über 40 Jahre mache ein Effektivkostensatz von 1,5 Prozent pro Jahr am Ende einen Unterschied von rund 100.000 Euro aus, erklärte Redakteurin Lilli-Marie Hiltscher. Volkswirt Steffen Sebastian von der Universität Regensburg bezifferte die Gesamtkosten provisionsbasierter Verträge auf 98 Milliarden Euro jährlich.

Der Berater habe in aller Regel einen Auftraggeber, den er vertritt, heißt es im Artikel. Das bedeutet, dass er auch nur bestimmte Produkte anbiete und damit den Vergleich zwischen Produkten erschwere. Darüber hinaus habe der Berater ein Eigeninteresse, da er Provisionen bekommen oder bestimmte Verkaufszahlen erfüllen müsse. Auch die laufenden Kosten von Banken und Versicherungen, etwa für Gebäude und Personal, würden auf die Altersvorsorge-Sparer in Form von Provisionen und Verwaltungsgebühren umgelegt.

Arbeitsteilung hat ihren Preis

Der Beitrag hat in Vermittlerkreisen für erheblichen Unmut gesorgt. Den wohl meistdiskutierten Einspruch – mit bislang knapp 120 Kommentaren – formuliert auf Linkedin der Versicherungsmakler und Insurtech-Gründer Daniel Feyler. Zunächst weist er auf sachliche Mängel des Artikels hin, ohne diese genau zu erläutern. Das könnte zum einen das Weglassen eines wichtigen Berufsstandes – der Finanz- und Versicherungsmakler – sein, die keinen Auftraggeber haben, im Lager des Kunden stehen und aus einer breiten Produktpalette das passendste für den Kunden auswählen können. Zum anderen könnte er sich an der Bezeichnung von ETFs als „kostenlos“ stören, da diese zwar günstiger als aktive Fonds sind, aber ebenfalls Verwaltungsgebühren erheben.

Vor allem stört sich Feyler aber an der Selektivität der Kritik. Warum rechne niemand nach, wie viel Geld man spare, wenn man den Ölwechsel selbst mache oder sein Brot selbst backe, moniert er. Arbeitsteilung sei ein Wohlstandsfaktor – und ein guter Berater halte Kunden von Panikverkäufen ab, sorge dafür, dass Sparpläne in Krisen weiterlaufen, und bringe viele Menschen überhaupt erst zum Investieren.

Keine Quantenphysik

„In der Kfz-Werkstatt und beim Bäcker steht dran, was es kostet. Deswegen rechnen wir nicht nach“, kontert Thomas Kehl, Mitgründer der Online-Finanzplattform Finanzfluss. Das eigentliche Problem sei nicht, dass Beratung Geld koste, sondern dass die Kosten für Verbraucher strukturell schwer erkennbar seien.

Außerdem sei das Investieren für die Altersvorsorge keine Quantenphysik, meinen mehrere Kommentatoren, darunter auch der Quantenphysiker Jonas Philipps. „Es ist so einfach, wie auf Airbnb eine Ferienwohnung zu reservieren oder über Picnic den Einkauf zu erledigen“, schreibt er. Die künstlich erzeugte Komplexität vieler Finanz- und Versicherungsprodukte diene einzig dazu, dass Geschäft der Berater zu ermöglichen. Die meisten Menschen könnten sich nach wenigen Stunden mit Artikeln und Videos entsprechender Online-Plattformen problemlos selbst um alles kümmern – „mit Ausnahme vielleicht der Berufsunfähigkeitsversicherung“.

ETF kann nicht alles

Das Argument dürfte für den Standardfall eines jungen Angestellten ohne Sondersituation durchaus nachvollziehbar sein. Doch wie sieht es für komplexere Lebenssituationen – Familiengründung, gesundheitliche Einschränkung und Ähnliches – aus? Genau hier setzt Versicherungsfachmann Rainer Schamberger an. Die Diskussion mache ihn zunehmend wütend, nicht weil über Kosten gesprochen werde, sondern weil die Realität der Finanzberatung immer wieder auf eine primitive Gegenüberstellung reduziert werde: ETF-Depot gegen Provision.

Ein ETF-Depot könne vieles – aber eben nicht die Arbeitskraft absichern, steuerliche Strukturen optimieren, Vermögen sinnvoll auf die nächste Generation übertragen oder vor existenziellen Risiken schützen. Es gehe bei Finanzberatung nicht primär darum, ein paar Prozent Rendite zu optimieren, sondern um Lebensplanung, Struktur und das Zusammenspiel von Vermögen, Risiko, Steuern, Familie und Zeit. Auch Honorarmodelle und Nettotarife hätten im Übrigen Kosten.

Das Vertrauensgut-Problem

Marko Petersohn vom Finanzmagazin „Versicherungsbote“ führt die Argumentation von Feyler weiter – und greift damit die „Tagesschau“ selbst an. Auch Journalismus sei ein sogenanntes Vertrauensgut, schreibt er. „Die Person, die sich über die Tagesschau informiert, kann nicht einschätzen, ob die Qualität hoch war. Es wird erst viele Jahre später deutlich werden, ob die Nachrichten tatsächlich objektiv waren.“

Außerdem könnten sich die Leute auch selbst über die Ereignisse in der Welt informieren. Trotzdem zahle aber die Mehrheit der Deutschen monatlich Geld an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Was auf den ersten Blick nur 18,36 Euro pro Monat kostet, verschlingt nicht nur Zehntausende, sondern 10 Milliarden Euro pro Jahr“, so Petersohn.

Behavioral Finance: Panikverkäufe vermeiden

Der auf Versicherungen spezialisierte Unternehmensberater Frank Genheimer stellt den Beratungskosten die Kosten einer unpassenden Geldanlage gegenüber. „Wie viel Vermögen man durch Unwissenheit und Inaktivität verliert, trifft es wohl besser“, schreibt er. Kosten seien sichtbar und leicht zu rechnen – verpasste Rendite durch Nicht-Handeln oder Panikverkäufe nicht.

Feyler stimmt zu und verweist auf die Dalbar-Studie, der zufolge der durchschnittliche Aktieninvestor über Jahrzehnte 4 bis 6 Prozent pro Jahr hinter dem S&P 500 zurückliegt – vor allem durch Panikverkäufe und falsches Markttiming. Finanztip-Co-Chef Saidi Sulilatu hält dagegen: Er glaubt an die Macht der Routine bei ETF-Sparplänen – nicht weil Anleger so klug seien, sondern weil Umschichten schlicht anstrengend sei.

Von Heymann: Die eigentliche Frage gilt dem System

Versicherungsspezialist Stephan von Heymann stimmt im Kommentar auf seinem Blog zu, dass Beratung vergütet werden muss – bestreitet aber, dass die Kritik an Provisionen grundsätzlich gegen Vergütung gerichtet ist. Es gehe um die Ausgestaltung und die Langzeitfolgen für Sparer.

Sein schärfster Kritikpunkt gilt nicht den Vermittlern, sondern den Versicherern: Viele haben zuletzt Rekordgewinne gemeldet. Gleichzeitig seien ihre Produkte für Anleger oft weniger rentabel als die eigene Aktie. Man frage sich, warum Produktgeber nicht stärker an ausgewogeneren Kostenstrukturen arbeiteten, statt das Problem allein dem Vertrieb zu überlassen. Dass der GDV signalisiert habe, sich im Rahmen der neuen geförderten Altersvorsorge auch beratungsfreie Standardprodukte vorstellen zu können, passe dazu: Das Bild einer geschlossen agierenden Branche ergibt das nicht.

Sein Fazit: Eine Branche, die mit ihrem Vergütungsmodell im Dauerfeuer von Politik, Verbraucherschutz und Sparern stehe und im Wettbewerb mit günstigeren Alternativen, werde das im Segment Altersvorsorge langfristig nicht überleben.