Vertriebsrecht EU-Regulierung: „Revisionsklausel erlaubt ein späteres Provisionsverbot“

Ein vollständiges Provisionsverbot für Finanzberater wird es auf europäischer Ebene vorerst nicht geben: Wie berichtet, hat das die zuständige EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness in der vorigen Woche bekannt gegeben. Damit habe sie sich „dem Lobbydruck geschlagen“ gegeben, kommentieren Max Biesenbach und Sonia King von der weltweit tätigen Unternehmensberatung Simon-Kucher.

„Spürbare Konsequenzen für Finanzdienstleister“

Dennoch ergeben sich „spürbare Konsequenzen für Finanzdienstleister und Verbraucher“, wie die beiden Branchenbeobachter aktuell berichten. Denn: „Zwei Äußerungen der EU-Finanzkommissarin vom vergangenen Donnerstag werden spürbare Konsequenzen für Finanzdienstleister und Anleger haben“, prognostizieren der Partner und die Senior-Direktorin.

Maximilian Biesenbach © Simon-Kucher

Zum einen führte McGuinness ein voraussichtliches Verbot von Provisionen bei Execution-Only-Geschäften an, bei denen der Finanzdienstleister ohne jegliche Beratungsleistung eine reine Orderausführung übernimmt. Das betreffe insbesondere die im deutschen Markt der Online-Broker führenden Direktbanken sowie die so genannten Neobroker.

Je nachdem, wie umfassend die EU-Kommission ein Provisionsverbot im Execution-Only-Geschäft auslege, wären beim Kauf eines Fonds anfallende Ausgabeaufschläge und jährlich wiederkehrende Bestandsvergütungen betroffen. Das gelte aber gegebenenfalls auch für die bei Neobrokern besonders relevanten Kickbacks, die beim Kauf börsengehandelter Indexfonds anfallen.

Sonia King © Simon-Kucher

„Sollten neben Execution-Only-Geschäften auch beratungsfreie Transaktionen vom Provisionsverbot betroffen sein, wäre insbesondere das Geschäftsmodell der Neobroker von diesem Schritt drastisch betroffen“, so Biesenbach und King. Mögliche Alternativen seien monatliche Abogebühren oder höhere Gebühren pro abgewickelter Transaktion.

Doch nicht nur Direktbanken und Neobroker wären betroffen, auch klassische Filialbanken könnten die drastischen Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell spüren. Dann nämlich, wenn die EU-Kommission das Provisionsverbot auch auf beratungsfreie Geschäfte im Rahmen eines beratenen Wertpapierdepots anwendet, so Biesenbach und King weiter.

Drastisch Folgen auch für klassische Filialbanken

„Es ist heute weit verbreitete Praxis, dass Anleger beratene und beratungsfreie Transaktionen in einem einzigen Wertpapierdepot mischen. Ein Provisionsverbot für diese Transaktionen hätte eine deutlich stärkere Trennung dieser Geschäfte und auch eine unterschiedliche Bepreisung zur Folge, sollten die Filialbanken ihre Erträge sichern wollen.“

Und die laut McGuinness vorgesehene Revisionsklausel erlaube ein vollständiges Provisionsverbot zu einem späteren Zeitpunkt, betonen die Kölner Unternehmensberater. Die Folge: „Jedes Institut in Europa, das Kleinanleger im Wertpapiergeschäft betreut, wird nun einen Plan B erarbeiten müssen, um ein angepasstes Geschäftsmodell ausrollen zu können.“

Zu den Unterstützern eines Verbots von Provisionen bei der Geldanlage zählt beispielsweise Britta Langenberg von dem rund 7.500 Mitglieder zählenden Verein Bürgerbewegung Finanzwende: „Es wird vor allem verkauft und nicht beraten“, kritisiert die Verbraucherschützerin. „Provisionen und Interessenkonflikte bleiben Alltag. Das ist für Verbraucher eine bittere Botschaft.“

„Provisionen und Interessenkonflikte bleiben Alltag“

Denn: „Ihnen werden weiter zu viele teure und ineffiziente Produkte verkauft, die ihre Altersvorsorge schmälern“, so Langenberg weiter. „Es wäre an der Zeit gewesen, den Übergang zur Beratung gegen Honorar anzustoßen. Die Kundschaft zahlt sowieso - bei einem Honorar ist aber eher gewährleistet, dass ihr Interesse auch wirklich im Vordergrund steht.“

Michael H. Heinz © BVK

Eine ganz andere Sichtweise vertreten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler (BDVM): „Wir sind der Meinung, dass ein Provisionsverbot nicht verhältnismäßig wäre und die Besonderheiten und/oder Unterschiede zwischen den verschiedenen EU-Märkten und Anlageprodukten nicht berücksichtigen würde.“

In einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnen sie davor, dass ein Provisionsverbot insbesondere für Kleinanleger und Sparer „eine Beratungslücke schaffe“. Insbesondere in Deutschland sei die Provisionsvermittlung seit vielen Jahrzehnten etabliert, wohingegen die Honorarberatung bisher kaum angenommen werde.

Offenlegungspflichten als Chance für die Branche

Ein EU-weites Provisionsverbot hätte nach Ansicht des BVK das Aus für rund 190.000 Versicherungsvermittler in Deutschland bedeuten können. Denn mit einem Verbot der Provisionsvergütung würde ihnen die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen. Daher sei er „erleichtert, dass unsere Argumente gehört wurden,“ sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz.

Norman Wirth © AfW

„Wir begrüßen diesen richtigen Schritt und werden den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens eng begleiten“, so Heinz weiter. „Die Forderung nach weiteren Offenlegungspflichten sehen wir als Chance für die Branche. Hier gilt es, noch im weiteren Dialog eine ausgewogene Lösung im Sinne eines sinnvollen Verbraucherschutzes zu erzielen.“

„Mit Details von seitens der EU-Kommission geplanten Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kleinanlegerstrategie ist erst am derzeit vorgesehenen Termin 24. Mai zu rechnen“, erklärt hierzu Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand beim AfW. Der Bundesverband Finanzdienstleistung begrüßte ebenso wie der BVK den jüngsten Verzicht auf ein europaweites Provisionsverbot.

Aus den damit verbundenen Äußerungen der zuständigen EU-Kommissarin zieht Wirth den Schluss, dass aber eventuell mit einer stärkeren Regulierung zu rechnen ist – beispielsweise für mehr Transparenz oder verstärkten Kontrollen. „Vieles davon könnten wir für die von uns vertretenen unabhängigen Finanzberaterinnen und -berater und ihren Kunden mittragen.“

Denn: „Letztlich kommt es immer auf die Umsetzung an. Die Verbraucher hätten jedenfalls verdient, dass sie weiterhin unabhängige, qualifizierte Beratung als Grundlage für Finanz- und Versicherungsprodukte erhalten, die ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen“, so Wirth weiter. „Mehr Bürokratie und Verbote sind dabei sicherlich nicht hilfreich.“