Kleinanlegerstrategie Provisionsverbot: Gewerkschaft will neues Vergütungsmodell für Außendienst

Die EU-Kommission hat im Mai ihre lange angekündigte Kleinanlegerstrategie vorgelegt. Unter anderem plant Brüssel ein Provisionsverbot für rein ausführende Geschäfte im Finanzvertrieb („Execution only“). Ein allgemeines Provisionsverbot hingegen, wie es von Brüsseler Vertretern zunächst für den gesamten Finanzvertrieb angedacht gewesen war, ist darin nicht enthalten.

Provisionsverbot für LV-Vermittler

Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbands unabhängiger Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa Votum, hat jedoch im Entwurf eine Formulierung gefunden, die seines Erachtens Provisionsverbot für deutsche Makler bei der Vermittlung von Lebensversicherungen bedeuten könnte. Auch der AfW-Vorstand Norman Wirth teilt diese Auffassung.

Vor diesem Hintergrund fordert die Neue Assekuranz Gewerkschaft „eine Renaissance des Angestellten Außendienstes“. „Die politischen Kräfte in Deutschland und Europa, die den Provisionsvertrieb am liebsten verbieten würden, haben noch lange nicht aufgegeben“, sagt die Gewerkschaftsvorsitzende Gaby Mücke.

Innovative Vergütungsmodelle, feste Arbeitszeiten, bezahlte Fortbildung

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels einerseits und der immer älter werdenden Berater andererseits sei das eine Katastrophe. Um den Beruf auch und vor allem für junge Menschen attraktiv zu machen, bedürfe es insbesondere innovativer Vergütungsmodelle, der Festlegung von Arbeitszeiten sowie Vergütung von Fortbildungsmaßnahmen.

Nur mit einer alsbald startenden Nachwuchsoffensive, die junge Menschen im Rahmen sicherer Angestelltenverhältnisse mit attraktiven Arbeits- und Einkommensbedingungen an die interessante und wichtige Aufgabe der Vermittlung von Versicherungsprodukten und der damit einhergehenden Kundenberatung heranführe, könne die überfällige Neuausrichtung gelingen, so Mücke weiter. „Das ist am Ende eine notwendige Weichenstellung für die gesamte Branche“.