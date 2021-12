Karen Schmidt 26.10.2009 Lesedauer: 3 Minuten

Prudential zieht sich aus deutschem Versicherungsmarkt zurück

Wieder eine Absage an den deutschen Versicherungsmarkt: Der irische Versicherer Prudential International (PIA) will sich in Zukunft auf Märkte konzentrieren, in denen er heute schon eine solide Geschäftsbasis hat und auch in Zukunft gute Bedingungen für das Neugeschäft mit Einmalbeitragspolicen sieht. Deutschland gehört offensichtlich nicht dazu.