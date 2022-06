PS-Atlas Hier sind die Autos mit den meisten Pferdestärken unterwegs

Männer fahren Autos mit 18 Prozent höherer Motorleistung als Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Plattform Check24. Laut Angaben der dort verkaufenden Kfz-Versicherer haben die Autos von Frauen durchschnittlich 120 PS, Fahrzeuge der Männer dagegen 142 PS.

Regional liegt Bayern vorne. Auf den bayerischen Straßen sind Pkw mit im Schnitt 142 PS unterwegs. In Schleswig-Holstein haben die Fahrzeuge am wenigsten Motorleistung: durchschnittlich 131 PS und damit 8 Prozent weniger als die der bayerischen Versicherten.

Unterschiede gibt es auch zwischen den Altersklassen. So fahren Autofahrer und Autofahrerinnen in den 40ern die am höchsten motorisierten Fahrzeuge. Mit im Schnitt 138 PS liegt diese Altersgruppe knapp vor den 30- bis 39-Jährigen mit 137 PS. Am geringsten motorisierte Autos haben die 17- bis 19-Jährigen (114 PS) sowie die über 70-Jährigen (129 PS).

„Die Motorisierung muss beim Abschluss der Kfz-Versicherung angegeben werden und beeinflusst die Höhe des Versicherungsbeitrages“, verdeutlicht Rainer Klipp. „17- bis 19-jährige Fahrer haben als Fahranfänger häufig Autos mit geringer Motorleistung. Das Budget von jüngeren Fahrern ist schmaler, wodurch sie sich PS-starke Autos nicht leisten können.“