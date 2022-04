betriebliche Altersversorgung (bAV) Schäden durch Insolvenzen sinken deutlich

Wenn Unternehmen in Deutschland Insolvenz anmelden müssen, sichert der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) die betriebliche Altersversorgung (bAV) der Arbeitnehmer. Ende 2021 waren beim rund 99.400 Arbeitgeber gemeldet. Damit standen insgesamt 13,8 Millionen Versorgungsberechtigte unter Insolvenzschutz. Dabei handelte es sich um 4,6 Millionen Rentner und 9,2 Millionen Arbeitnehmer mit unverfallbaren Anwartschaften.

Wie der PSV durch das zweite Corona-Jahr gekommen ist, hat er jetzt in seinem aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Das Schadenvolumen lag 2021 demnach mit 725 Millionen Euro deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, als es mit 1.591 Millionen Euro noch mehr als doppelt so hoch war. Dieser starke Rückgang sei auf allgemein rückläufige Insolvenzzahlen zurückzuführen. Insbesondere sei die Zahl an Großschäden von 39 im Vorjahr auf nur noch elf deutlich gesunken.

Finanziell eingesprungen ist der PSV 2021 in 282 Sicherungsfällen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 523. Der PSV hat 14.400 Renten und Anwartschaften übernommen und verzeichnete Rückflüsse aus Insolvenzforderungen in Höhe von 193 Millionen Euro, die das Schadenvolumen reduziert haben. Direkt an Versorgungsberechtigte flossen im vorigen Jahr 61 Millionen Euro. Darüber hinaus zahlte das Konsortium, über das der PSV Rentenleistungen versichert, 922 Millionen Euro.

Corona und Krieg erschweren Prognose

Das Schadenaufkommen in den ersten Monaten 2022 liegt auf dem Vorjahresniveau, berichtet der PSV. „Für die weitere Entwicklung kann insbesondere wegen der unkalkulierbaren wirtschaftlichen (Spät-) Folgen durch die Corona-Pandemie sowie der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs derzeit keine verlässliche Prognose abgegeben werden“, heißt es zum Ausblick auf dieses Jahr. Und weiter: „Wir rechnen in 2022 mit einer sich normalisierenden Schadenentwicklung.“