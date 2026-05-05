Jeder sechste Deutsche wird bis 2030 voraussichtlich an einer psychischen Erkrankung leiden. Die volkswirtschaftlichen Folgen sind enorm.

Jeder sechste Deutsche wird bis 2030 voraussichtlich an einer psychischen Erkrankung leiden, prognostiziert eine Zurich-Studie. Unter Teenagern und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 19 Jahren könnte es sogar jeder Dritte sein.

Jeder sechste Mensch in Deutschland leidet bis 2030 voraussichtlich an einer psychischen Erkrankung – das entspricht rund 13,5 Millionen Menschen. Das zeigt eine neue Studie des Versicherungskonzerns Zurich, die Ausmaß und wirtschaftliche Folgen psychischer Erkrankungen in sechs Ländern vergleicht: Deutschland, Großbritannien, Australien, Chile, Malaysia und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Kosten psychischer Erkrankungen für die deutsche Wirtschaft sind erheblich: Allein durch eingeschränkte Arbeitsfähigkeit und Fehlzeiten entstehen laut Studie bis 2030 Produktivitätsverluste von 120 Milliarden Euro jährlich. Hinzu kommen 314 Milliarden Euro an Wohlfahrtsverlusten – also dem Wert der gesunden Lebensjahre, die Betroffene durch ihre Erkrankung verlieren. Menschen mit psychischen Erkrankungen verlieren demnach im Schnitt 67 gesunde Lebenstage pro Jahr – der höchste Wert unter allen sechs untersuchten Ländern.

Unter-20-Jährige besonders betroffen

Auffällig ist die Altersverteilung: Unter Teenagern und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 19 Jahren ist bereits 2026 fast jeder Dritte betroffen – bis 2030 könnte es laut Studie sogar jeder Dritte sein.

Die Studienautoren sehen dafür zwei Ursachen: einerseits ein gestiegenes Bewusstsein und weniger Stigma, was dazu führt, dass Erkrankungen früher erkannt werden. Andererseits könnte der Bedarf tatsächlich gestiegen sein – durch Leistungsdruck, Social-Media-Nutzung und Stress bei großen Lebensübergängen.

Hohes Versorgungsniveau – aber mit Lücken

Im internationalen Vergleich gibt Deutschland mit 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts am meisten für psychische Gesundheitsversorgung aus – mehr als das Vereinigte Königreich (1,5 Prozent) oder Australien (1 Prozent). Eigenanteile der Patienten sind mit zehn Prozent der Behandlungskosten vergleichsweise niedrig.

Dennoch zeigt die Studie ein System mit starken Leistungsansprüchen, aber ungleicher Kapazität: PKV-Versicherte erhalten schnelleren Zugang zur Versorgung als gesetzlich Versicherte, die im Schnitt 66,7 Tage auf die erste diagnostische Beurteilung beim Psychotherapeuten warten – und 112,1 Tage bis zum Beginn einer regulären Therapie.

Zudem ist das System stark auf unbezahlte Pflegearbeit durch Angehörige angewiesen – deren wirtschaftlicher Wert wird auf knapp 43 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, der höchste Wert unter allen untersuchten Ländern.

Die Studie „The Value of Mental Health“ ist der erste Teil der Reihe „The Value of Health & Wellbeing“ von Zurich Insurance Group. Sie basiert auf Daten der Global Burden of Disease-Studie – einer internationalen Untersuchung, die systematisch Krankheitslasten weltweit erfasst und vergleicht – sowie auf eigenen Modellrechnungen des Konzerns.

Die Studienergebnisse im Detail finden Sie in unserer Grafik-Strecke.

Vom Stigma zum Systemzugang 1 / 10 Bildquelle: Zurich