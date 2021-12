Psychische Erkrankungen sind der Hauptgrund Fast jeder Fünfte geht aus Krankheitsgründen in Rente

Das berichtet die Passauer Neue Presse auf Basis einer Antwort der Deutschen Rentenversicherung Bund auf eine Anfrage der Linken-Fraktionsvorsitzenden Sabine Zimmermann.Hauptgrund für die Erwerbsminderung ist in rund 40 Prozent der Fälle eine psychische Erkrankung. Damit hat dieser Wert deutlich zugelegt. In den vergangenen zehn Jahren habe er eher zwischen 17,3 und 21,5 Prozent gelegen.Im Schnitt gibt es dabei 628 Euro an Erwerbsminderungsrente. 42,1 Prozent aller Anträge werden aber abgelehnt.Kommt es vor dem eigentlichen Rentenbeginn zur Erwerbsminderung muss man Abschläge in Kauf nehmen. 0,3 Prozent sind es monatlich. Insgesamt dürfen es nicht mehr als 10,8 Prozent sein, heißt es weiter in dem Bericht.