Publikumsfonds Flucht aus Rentenfonds belastet BVI-Absatzstatistik

Die Nachrichten über teilweise negative Renditen an den internationalen Anleihemärkten haben zum Quartalsauftakt scheinbar auch viele deutsche Privatanleger verunsichert: Aus Rentenfonds flossen allein im Oktober 2,9 Milliarden Euro ab.

Das geht aus der aktuellen Absatzstatistik des deutschen Fondsverbands BVI hervor. Demnach standen insbesondere Fonds, die in Euro-Anleihen investieren, auf der Verkaufsliste. Sie verzeichneten Abflüsse von 1,8 Milliarden Euro.

Abflüsse von 0,3 Milliarden Euro weisen in der aktuellen BVI-Monatsstatistik Offene Immobilienfonds aus. Darin sind Substanzauszahlungen im Wert von 0,9 Milliarden Euro als Rückflüsse enthalten, die Immobilienfonds in Auflösung an Anleger überwiesen.

Faktisch sammelten Offene Immobilienfonds im Oktober 0,6 Milliarden Euro ein. Das darin verwaltete Vermögen beträgt dem BVI zufolge jetzt 88 Milliarden Euro. Damit belegt diese Fondskategorie den vierten Platz der Volumen-Rangliste.