Offene Publikumsfonds sammelten bis September 68,5 Milliarden Euro ein – der höchste Wert seit 2021. Das verwaltete Vermögen der Branche erreichte 4.756 Milliarden Euro.

Vermögen steigt um 6 Prozent ETFs treiben Boom - Publikumsfonds sammeln fast 70 Milliarden ein

Offene Publikumsfonds verzeichneten dieses Jahr bisher den höchsten Absatz seit dem Rekordjahr 2021.

Sind offene Immobilienfonds besser als ihr Ruf?

Offene Publikumsfonds in Deutschland verzeichneten in den ersten neun Monaten dieses Jahres Zuflüsse von 68,5 Milliarden Euro – der höchste Wert seit vier Jahren. Nur im Rekordjahr 2021 waren die Zuflüsse mit 85,8 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten höher, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) mitteilt.

Schwerpunkt auf Aktien und ETFs

Aktienfonds erhielten 37,0 Milliarden Euro frisches Kapital, wobei 33,5 Milliarden Euro auf Aktien-ETFs entfielen. Allein im dritten Quartal sammelten Aktienfonds 17,0 Milliarden Euro ein – mehr als doppelt so viel wie im zweiten Quartal. Das Vermögen in ETFs stieg von 423,9 Milliarden Euro Ende Juni auf 460,7 Milliarden Euro Ende September.

Rentenfonds verzeichneten Zuflüsse von 26,7 Milliarden Euro. Dabei dominierten Fonds mit Anleihen bis zu drei Jahren Restlaufzeit und solche mit Schwerpunkt Unternehmensanleihen. Geldmarktfonds erhielten 6,5 Milliarden Euro, Mischfonds 2,8 Milliarden Euro.

Aus Immobilienfonds flossen 5,7 Milliarden Euro ab. Allein im dritten Quartal waren es 2,1 Milliarden Euro.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Verwaltetes Vermögen auf Höchststand

Das von Fondsgesellschaften verwaltete Vermögen für Anleger in Deutschland erreichte 4.756 Milliarden Euro – 6 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Den größten Anteil stellen offene Spezialfonds für institutionelle Anleger mit 2.253 Milliarden Euro. Hierzu zählen vor allem Altersvorsorgeeinrichtungen und Versicherer.

In offenen Publikumsfonds verwalten die Gesellschaften 1.782 Milliarden Euro. Bei Publikumsfonds führen Aktienfonds mit 887 Milliarden Euro. In den vergangenen zehn Jahren stieg ihr Volumen im Schnitt um knapp 12 Prozent jährlich. Mischfonds verwalten 378 Milliarden Euro, Rentenfonds 292 Milliarden Euro.