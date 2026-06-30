Die gemeinsame Vertriebsorganisation von Aramea und Hansainvest verstärkt sich personell. Ein langjähriger HSBC-Mann übernimmt eine Schlüsselregion.

Punica Invest, die gemeinsame Vertriebsorganisation von Aramea Asset Management und Hansainvest, erweitert ihr Team: Olaf Riemer wechselt zum 1. Juli 2026 als Managing Director zum Unternehmen. Von Berlin aus übernimmt er den Vertrieb im östlichen und mittleren Deutschland. Zusätzlich bleibt er als Key-Accounter für überregionale Kunden zuständig, die er bereits bei seinem vorherigen Arbeitgeber betreute. Riemer ergänzt damit das Team der Managing Directors Stephan Lipfert, Lutz Bode und Herbert Dietz.

Der Geschäftsführende Gesellschafter Stephan Lipfert, der zuvor selbst die Region Ost verantwortete, begründet die Personalentscheidung mit Riemers Vernetzung und Marktkenntnis: „Mit dem Neuzugang bauen wir unsere Präsenz vor Ort aus und können Kunden in der Region künftig noch enger begleiten sowie den Zugang zu Key-Accounts in Deutschland ausbauen.“

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Fast 20 Jahre bei HSBC

Riemer war seit 2007 bei HSBC Asset Management (Deutschland) tätig, zuletzt als Direktor und Senior Relationship Manager im Wholesale & Institutional Business. Zu seinen Kunden zählten Versicherer, unabhängige Vermögensverwalter, Finanzvertriebe, IFA/Pools sowie Banken.

Zu seinem Wechsel sagt Riemer: „Nach fast zwanzig Jahren bei einem internationalen Großkonzern und den tollen Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte, freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung in einer kleinen, dynamischen Struktur.“ Ein Sprung ins kalte Wasser sei der Wechsel für ihn dennoch nicht, da er die handelnden Personen bei Punica Invest seit Jahren kenne.