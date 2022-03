Russische Invasion in der Ukraine Putin der Dealer hat den Westen in der Hand

Die Märkte waren bereits durch die eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Nachrichten der Invasion erhöhen eindeutig das Risiko eines schweren und lang anhaltenden Konflikts – mit unbekanntem Endpunkt.

Russland ist ein wichtiger Lieferant von Öl, Gas und anderen Rohstoffen für den Rest der Welt. Auch die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant von Getreide und Düngemitteln. Zusammengenommen machen die russische und die ukrainische Wirtschaft weniger als 2 Prozent des weltweiten BIP aus, so dass die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte – Energie- und Industrierohstoffe außen vor gelassen – begrenzt sein dürften. Die unmittelbaren Auswirkungen dieses Konflikts auf die westlichen Volkswirtschaften und Märkte werden sich daher in den Energie- und Rohstoffpreisen zeigen – zu einer Zeit, in der die Rohstoffpreise bereits sehr hoch sind.

Die kurzfristigen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der aktuellen Ereignisse werden durch die Reaktion des Westens in Form von weiteren Sanktionen gegen Russland in Zukunft weiter zunehmen. Bislang richten sich die Sanktionen gegen bestimmte russische Finanzinstitute und Einzelpersonen. Deutschland hat außerdem das Zertifizierungsverfahren für die umstrittene Nord Stream 2-Gaspipeline gestoppt, mit der die Gasmenge, die von Russland nach Deutschland fließt, verdoppelt und die traditionelle Route über die Ukraine umgangen werden soll.

Russland wird leiden – der Westen auch

Russland wird finanziell leiden, sobald Sanktionen zum Export von Rohstoffen erlassen werden. Entsprechende Maßnahmen können entweder direkt oder indirekt geschehen, indem Russland von den internationalen Zahlungssystemen ausgeschlossen wird. Russland hat sich jedoch auf einen solchen Fall vorbereitet, indem es gewaltige Devisenreserven angehäuft hat und mit China an einem alternativen Zahlungssystem arbeitet.

Europa und insbesondere Deutschland sind in hohem Maße von russischem Gas abhängig, um die Wohnungen der Menschen zu heizen, sowie um Strom zu erzeugen, in erster Linie für die Industrie. 2021 importierte die EU mehr als 40 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland. Auf der Titelseite eines deutschen Wirtschaftsmagazins wurde die Situation kürzlich folgendermaßen beschrieben: „Putin hat Deutschland im Griff wie der Dealer den Junkie“. In diesem Fall ist Erdgas ist die Droge der Wahl.

Trotz der großen menschlichen und geopolitischen Tragweite dieser Krise können westliche Politiker und Volkswirtschaften möglicherweise keine noch höheren Preise zur bereits bestehenden Energieknappheit verkraften. Höhere Energiekosten sind praktisch eine Steuer auf den Verbrauch und könnten zu einer Rezession führen. Sollte jedoch die Reaktion des Westens nicht mit einer erheblichen wirtschaftlichen Selbstbeschädigung einhergehen, könnten die Finanzmärkte durchaus einige der jüngsten extremen Bewegungen rückgängig machen.

Viele Fragen, vor denen jetzt die Politik steht

Unabhängig davon, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, stehen die politischen Entscheidungsträger vor neuen und zunehmend schwierigen Entscheidungen. Soll der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden, um die Abhängigkeit von der Energieversorgung aus politisch instabilen Regionen zu verringern? Oder soll der Ausstieg aus der Kernenergie und der Verstromung von fossilen Brennstoffen zurückgenommen werden? Wie soll man militärisch auf ein Russland reagieren, das in Zukunft andere Länder in der Region, darunter auch NATO-Mitglieder, ins Visier nehmen könnte? Soll die Finanzpolitik noch expansiver werden, um die Auswirkungen der höheren Energiekosten abzufedern? Werden die Zentralbanken die Geldpolitik aufgrund der inflationären Folgen der höheren Energiepreise stärker als geplant straffen oder weniger stark aufgrund des wahrscheinlich schwächeren Wirtschaftswachstums?

Wir hoffen, dass die kurzfristige Volatilität ein Ende findet. Wir haben jedoch nur einen begrenzten Einblick in die Situation und werden die Ereignisse genau beobachten und gegebenenfalls reagieren müssen. Längerfristig ist das Ausmaß des bevorstehenden Energieschocks und seine ungewisse Dauer ein Grund zur Besorgnis. Die Entwicklung der Energiepreise wird sich erheblich auf die politischen Einstellungen, die konjunkturelle Entwicklung und die Investitionsabsichten von Verbrauchern und Unternehmen auswirken – und zwar weg von den Entwicklungspfaden, die noch vor einem Monat festzustehen schienen.