Geld- und Sachspenden So helfen Versicherer den Kriegsopfern in der Ukraine

Zahlreiche Versicherer schnüren derzeit Hilfspakete für die Opfer des Kriegs gegen die Ukraine. Unter anderem stellt die Allianz rund 12,5 Millionen Euro bereit, die Talanx 2,5 Millionen Euro. Und der Maklerservice Fonds Finanz entsendet einen Bus an die Grenze zur Ukraine. Dieser bringt Hilfsgüter und soll die Familien der ukrainischen Mitarbeiter nach München holen. Freie Plätze werden auf der Rückfahrt an alle vergeben, die mitfahren möchten.

„Es ist ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Die Invasion bedeutet Krieg mitten in Europa und großes Leid für die Bevölkerung. Solidarität, Vertrauen und Zusammenhalt sind die wichtigsten Werte in Europa“, sagt dazu Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Die Invasion der russischen Armee sei schockierend und stelle eine Zäsur für Europa dar. Die Ukrainer verdienten in dieser schweren Stunde jede Unterstützung. Zahlreiche Versicherer hätten bereits selbst gespendet und Sammelaktionen unter ihren Mitarbeitern gestartet. Das Volumen gehe in den zweistelligen Millionenbereich. Auch der GDV habe unter seinen Mitarbeitern eine Spendenaktion ins Leben rufen.