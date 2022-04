Zwischen den Zeilen „Putin einfach für verrückt zu erklären, ist gefährlich“

Seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine hört man im Westen immer wieder Stimmen, die Putin einfach für verrückt erklären. Diese Reduzierung auf die Psyche des russischen Präsidenten ist gefährlich. Besser ist es, zwischen den Zeilen der Kreml-Propaganda zu lesen und die Drohungen des Kremls ernst zu nehmen.

Denn die Propaganda erlaubt – wenn sie analytisch und aus einem historischen Blickwinkel betrachtet wird – einen aufschlussreichen Einblick in Putins Denkweise und Ziele und den wahrscheinlichen künftigen Verlauf der Krise. Insbesondere glauben wir, dass Putins öffentliche Äußerungen deutlich machen, dass es für ihn keinen anderen Ausweg gibt als – zumindest – einen Regimewechsel in Kiew und die Einnahme des Südens und Ostens der Ukraine.



In seinen Reden hat Putin wiederholt die bekannten russischen ultranationalistischen Behauptungen aufgestellt, dass die Ukraine von Nazis regiert wird. Was besonders aus deutscher Sicht geradezu absurd klingt – schließlich ist der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski jüdischer Abstammung – spricht in der russischen Öffentlichkeit jedoch ein historisches Trauma an

Die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg insgesamt mehr als 26 Millionen Menschen verloren, und Historiker sprechen davon, dass dieses Ereignis das sowjetische Regime legitimiert hat. Der Sieg gegen das Hitlerregime ist ein verbindendes Narrativ in der langen Geschichte Russlands. Für einen russischen Führer wäre es undenkbar, mit (angeblichen) Nazis dauerhaften Frieden zu schließen.

Die Behauptung eines Völkermords durch ein Naziregime in der Nachbarschaft, macht es also für jeden russischen Führer politisch geradezu zwingend, einen Regimewechsel in der Ukraine zu erzwingen. Indem Putin die Regierung in Kiew wiederholt als Clique von Neonazis bezeichnet hat, erhöht er den innenpolitischen Druck, und alles andere als ein Regimewechsel in Kiew wäre eine Demütigung und könnte für Putin und seinen engsten Kreis politisch fatal sein.