Volkswirt Holger Schmieding
Russland droht der Kollaps
Im Februar 2022 griff Wladimir Putin die Ukraine an. Seitdem bringt der russische Präsident nicht nur Leid über Menschen, sondern destabilisiert auch die Wirtschaft. Hier sagt Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding, wie Russland und Europa zwölf Monate nach Kriegsbeginn dastehen.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Wirtschaft in einen Abwärtsstrudel gestürzt, aus dem sie sich wohl nicht mehr befreien kann, solange er in Moskau herrscht. Zehn Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan im Jahr 1979 fiel 1989 die Mauer, zwei Jahre später war die Sowjetunion Geschichte.