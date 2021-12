Putnam: Neuer Deutschland-Chef soll Vertrieb pushen

Die US-Fondsgesellschaft Putnam Investments hat eine neue Deutschland-Spitze ernannt. Carsten Schack soll ab sofort den Vertrieb der Putnam-Produkte hierzulande vorantreiben, erklärt Joseph T. Phoenix, Europa-Chef bei Putnam.Schack ist Experte für das institutionelle Geschäft und unterstützt Peter Schepp, der seit acht Jahren die Putnam-Deutschland-Distribution für den Bereich Publikumsfonds verantwortet. Bevor Schack zu Putnam ging, war er im Fondsvertrieb von Fortis Investment tätig.Info: Putnam Investments ist einer der größten Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten. Ende 2007 verwaltete das Unternehmen insgesamt 112 Milliarden US-Dollar (71,2 Milliarden Euro) in Fonds. Am deutschen Markt ist Putnam mit 64 Fonds vertreten.