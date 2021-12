Putnam: Neuer Vertriebsleiter im Mittleren Osten und Afrika

Harrison wechselte zu Putnam von Fortis Investments, wo er zuletzt ebenfalls für das Geschäft im Mittleren Osten sowie in Afrika verantwortlich zeichnete. Davor war er als Leiter des Aktienportfolio-Managements bei der Gulf International Bank tätig, wo er unter anderem knapp zehn Jahre lang Aktienportfolios der Investoren aus dem Mittleren Osten verwaltete. In seiner neuen Position bei Putnam wird Harrison an den Leiter der internationalen Wachstumsstrategie Joseph Phoenix berichten.