Unangefochten an der Spitze US-Vermögensverwalter führen den Markt an

Bei 461 Vermögensverwaltern stieg das verwaltete Vermögen (Assets under management – AuM) von 2019 bis 2021 um 20 Prozent, zeigt eine Analyse des PWC-Tochterunternehmens Strategy &. Auch die Gewinne verzeichneten ein Plus von 22 Prozent. Dabei gehörten vor allem kleinere Vermögensverwalter mit aktiven Geschäftsmodellen, welche überwiegend in Aktien investierten, zu den profitabelsten. Aber auch größere Asset Manager mit AuM von mehr als einer Milliarde US-Dollar konnten mit aktiven Geschäftsmodellen ein vergleichbar hohes Rentabilitätsniveau erreichen.

Als Marktführer seien Blackrock und Vanguard eine Klasse für sich, so die Analysten. Beide verzeichneten im untersuchten Zeitraum ein AuM-Plus von über 200 Prozent. Doch auch generell wuchsen US-Vermögensverwalter deutlich schneller als ihre europäischen Konkurrenz.

Dennoch zeigt sich 2021 eine Trendumkehr, was den Rückgang der Aktienmarktbewertungen widerspiegelt: Insgesamt ist das AuM-Wachstum von 16 Prozent auf minus 9 Prozent gesunken, die Betriebsausgaben (Operational Expenditures) sind um 22 Prozent gestiegen und die Profitabilität um 6 Prozent gesunken.

Aus diesem Grund und in Anbetracht der anhaltenden globalen Ungewissheit und des Geredes über eine Rezession empfehlen die Analysten von Strategy & Vermögensverwaltern, sich auf die „gute“ Kosten zu konzentrieren, was so viel heißt wie bereits bestehende Fähigkeiten auszubauen – und die Weiterentwicklung fehlender erstmal auf Eis zu legen.