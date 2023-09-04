Nach drei Jahren Land nicht mehr anlagetauglich: Pyfore Capital schließt China-Fonds

Der Fondsmarkt ist äußerst dynamisch: Ständig werden neue Produkte aufgelegt, aber nicht alle erfreuen sich einer langen Historie. Der China Digital Leaders wird gut drei Jahre nach seiner Auflegung bereits wieder geschlossen. Baki Irmak von Pyfore Capital meint, dass China für ausländische Investoren nicht mehr anlagetauglich sei.

Fondsschließungen sind nichts Außergewöhnliches, die Gründe sind meist ähnlich. Liefert ein Fonds nicht die gewünschte Performance oder liegt er unter dem Marktdurchschnitt, wird häufig die Liquidation des betreffenden Produkts beschlossen. Eine schwache Performance geht häufig mit einem zu geringen oder nachlassenden Anlegerinteresse einher. Fonds, die in absehbarer Zeit kein Volumen aufbauen können oder aus denen sogar Mittel von enttäuschten Anlegern abgezogen werden, haben ebenfalls keine lange Daseinsberechtigung am Fondsmarkt.

Frankfurter Boutiquen-Fonds wird Opfer intransparenter Märkte

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Drei Jahre nach Fondsauflage zieht nun Pyfore Capital den Stecker und schließt ihren China Digital Leaders (ISIN: DE000A2PS212). Der erst im März 2020 aufgelegte China-Fonds ergänzte die beiden anderen Strategien der Frankfurter Boutique, die sich auf die Gewinner der Digitalisierung konzentrieren. Im Fokus stehen jeweils globale Aktien aus Industrie- und Schwellenländern.

Baki Irmak, Mitbegründer von Pyfore Capital, begründet die Entscheidung damit, dass der chinesische Markt für ausländische Investoren derzeit nicht investierbar sei: „Die Schließung lag nicht an der relativen Performance. Mein Fondsberater-Kollege Mirko Wormuth hat einen guten Job gemacht. Natürlich hat ein China-Tech-Fonds auch die Markttiefs mitgenommen, aber 2021 und auch seit Oktober 2022 hat der Fonds verhältnismäßig gut performt. Aber: Die ruinöse Wirtschaftspolitik von Präsident Xi hat ausländische Investoren vergrault, Chinas Digitalunternehmen verkrüppelt und die Konsumenten in China paralysiert.“

Geringes Interesse und hohe Kosten

Der zweite Schließungsgrund war, dass aufgrund der dürftigen absoluten Performance allgemein kein Interesse an chinesischen Aktien bestand. Das Fondsvermögen betrug zuletzt weniger als drei Millionen Euro. Damit war der Fonds unwirtschaftlich und aufgrund der Fixkosten für die Anleger zu teuer. Bis zum 4. Dezember haben die Kunden noch die Möglichkeit, über den normalen Handelsweg aus dem Fonds auszusteigen, danach werden die Anteile verkauft und das Geld an die verbliebenen Anleger ausbezahlt.

Ein schwacher Trost für alle, die seit Gründung des Fonds investiert sind. Ihre Verluste belaufen sich derzeit auf 35 Prozent, während der FWW Sektor Aktienfonds All Cap China im gleichen Zeitraum nur 7 Prozent verlor. Mit dem besten Fonds des Sektors, dem Fidelity China Focus Fund, waren trotz der widrigen Marktbedingungen sogar Gewinne von gut 10 Prozent möglich. Die Portfoliomanager nutzen einen substanzorientierten Anlagestil, um qualitativ hochwertige Unternehmen zu identifizieren. Der 2003 aufgelegte Fonds zählt zu den Klassikern für chinesische Aktien. Seit seinem Start legte er im Schnitt um knapp 10 Prozent pro Jahr zu und zählt damit zu den besten Produkten für chinesische Aktien.

Warum Anleger nicht überstürzt in neue Investments eintauchen sollten

Das Dilemma zeigt einmal mehr, warum Anleger nicht direkt in neu aufgelegte Investmentfonds investieren sollten. Erstens verfügen sie in der Regel nur über eine begrenzte Erfolgsbilanz, sodass es schwierig ist, ihre langfristige Performance einzuschätzen. Zweitens können sie höhere Kosten haben, da sie möglicherweise nicht von Größenvorteilen wie etablierte Fonds profitieren.

Drittens ist es ratsam, abzuwarten, wie der Fonds unter verschiedenen Marktbedingungen abschneidet, um seine Eignung für die eigene Anlagestrategie zu beurteilen. Viertens können ältere, bewährte Fonds eine solide Erfolgsbilanz und ein etabliertes Investmentteam vorweisen, was Vertrauen schafft. Schließlich sollten Anleger die Kostenstruktur vergleichen und sicherstellen, dass der neue Fonds ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft entspricht, bevor sie investieren.