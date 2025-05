Deutsche Unternehmen registrieren einen beunruhigenden Anstieg bei digitalen Bedrohungen. 60 Prozent der Befragten erlebten innerhalb der vergangenen zwölf Monate einen Cybervorfall, bei 20 Prozent kam es sogar zu Betriebsunterbrechungen von mindestens einem Arbeitstag. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die der Industrieversicherer QBE unter 400 Entscheidern aus IT, Verwaltung oder Versicherungen in Unternehmen mit 100 bis 2.000 Mitarbeitenden in Deutschland durchgeführt hat.

64 Prozent der Cyberangriffe durch Zulieferer

64 Prozent der Befragten, die im vergangenen Jahr einen Cyberangriff erlebten, berichten, dass diese Vorfälle in Zusammenhang mit Schwachstellen bei Zulieferern standen.

„Da fast zwei Drittel aller Cyberangriffe in Verbindung mit Schwachstellen bei Zulieferern stehen, sollten deutsche Unternehmen beim Ausbau ihrer Cybersicherheit unbedingt die gesamte Lieferkette mitdenken“, erklärt Paul Lambertz, Portfoliomanager Finanzen und Spezialmärkte bei QBE Deutschland. „In einer zunehmend vernetzten Welt braucht es einen ganzheitlichen Blick, um digitale Risiken verantwortungsvoll zu managen.“

KI: Chance oder Sicherheitsrisiko?

Trotz der wachsenden Bedrohungen setzen deutsche Unternehmen verstärkt auf Künstliche Intelligenz:

77 Prozent nutzen bereits KI-Anwendungen

22 Prozent planen die Einführung

Die von den Befragten erwarteten Vorteile:

Effizientere Prozesse (58 Prozent)

Mehr Innovation (50 Prozent)

Besserer Kundenservice (44 Prozent)

Reduzierte Kosten (44 Prozent)

Doch die neue Technologie wird nicht nur positiv gesehen: 21 Prozent der Unternehmen – also mehr als jedes fünfte – betrachten den KI-Einsatz als zusätzliches Risiko für ihre Cybersicherheit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Budgeterhöhungen als Reaktion

Angesichts dieser Entwicklungen planen viele Unternehmen, ihre Sicherheitsbudgets aufzustocken:

36 Prozent erwarten eine Erhöhung über die Inflationsrate hinaus

31 Prozent rechnen mit einer inflationsbedingten Budgetsteigerung

Dies deckt sich mit der prognostizierten Bedrohungslage: Ein aktueller Bericht des Beratungsunternehmens Control Risks im Auftrag von QBE weist laut der Pressemitteilung darauf hin, dass sich schwere Cybervorfälle in Deutschland im Vergleich zu 2023 verdreifachen werden.

Cyberversicherungen gewinnen an Bedeutung

Bereits 66 Prozent der befragten Unternehmen verfügen über eine Cyberversicherung – ein deutliches Zeichen, dass sich entsprechende Absicherungen zunehmend als fester Bestandteil des Risikomanagements etablieren.

Diese Entwicklung könnte auch für Anleger interessant sein. Der Trend zu mehr Cybersicherheitsinvestitionen spiegelt sich bereits am Fondsmarkt wider. Erst kürzlich hatte die Deka mit ihrem neuen Themenfonds Deka Security and Defense (ISIN: LU2941481082) einen Fonds aufgelegt, der unter anderem auf IT-Sicherheit setzt. Laut Deka wird allein im Bereich Cybersecurity bis 2029 ein Marktvolumen von rund 255 Milliarden Euro prognostiziert.

Auch die LBBW Asset Management verzeichnet mit ihrem Ende Dezember 2024 aufgelegten Themenfonds LBBW Sicher Leben (ISIN: DE000LB6B0M7), der ebenfalls auf digitale Sicherheit setzt, einen erfolgreichen Start. Seit der Auflegung konnte der Fonds allein im Retail-Segment mehr als 7 Millionen Euro einsammeln.