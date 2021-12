Qualifikationen und Aufgaben Stellenangebote: Das müssen Digital-Chefs mitbringen

Der Digital-Chef, im Business-Denglisch auch als CDO (Chief Digital Officer) bezeichnet, ist die Führungsposition der Zukunft. Davon sind Analysten bei der Meta-Jobsuchmaschine Joblift überzeugt. Sie haben anhand der Suchaufträge untersucht, welche Fähigkeiten ein solcher Digital-Chef mitbringen muss und welche Funktionen er bekleidet. Hier die Ergebnisse.

Der CDO ist in Deutschland noch kein etablierter Begriff. Diese Position wurde in den letzten zwei Jahren lediglich 28-Mal öffentlich ausgeschrieben.

Allerdings wurden im selben Zeitraum insgesamt 2.495 Stellen mit Schwerpunkt auf Digitalisierungsprozessen veröffentlicht, wovon sich alleine 854 an Managementberater richteten. 839 Stellen wurden an interne Projektmanager vergeben, 293 weitere Ausschreibungen suchten nach unterstützendem Personal in Form von etwa Sachbearbeitern.

Der digitale Wandel wird zudem in nicht unwesentlichem Maße auch von jungen Berufseinsteigern mitgestaltet. So wurden 390 Praktikanten- und Werkstudentenstellen sowie 91 Trainee-Positionen veröffentlicht.

Aufgaben

Bei den Aufgaben-Beschreibungen für künftige Digital-Vorstände steht die Planung der digitalen Strategie im Vordergrund (in 57 Prozent der Anzeigen erwähnt). Das Schnittstellenmanagement wurde in 54 Prozent der Vakanzen aufgeführt. In 43 Prozent der Ausschreibungen wird außerdem die (Weiter-)Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen genannt.

Auf weiteren Plätzen folgen mit je 36 Prozent der Anzeigen Projektmanagement sowie eine systematische Zielüberprüfung.