Geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und steigende Zinsen prägen den US-Markt – doch Qualitätsunternehmen bleiben robust. Bei Comgest sind wir überzeugt: Qualität bietet gerade in unsicheren Zeiten Orientierung. Doch wo finden Anleger heute noch nachhaltige Wachstumschancen in den USA?

Die vergangenen Jahre haben Anleger auf eine harte Probe gestellt: Handelskonflikte, geopolitische Krisen, Kriege – Unsicherheit ist zur neuen Normalität geworden. Gerade in solchen Phasen zeigt sich der Wert eines klaren, disziplinierten Investmentansatzes.

Bei Comgest bleiben wir unserer Philosophie des Qualitätswachstums treu. Statt kurzfristigen Trends hinterherzulaufen, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, stetiges Gewinnwachstum und erfahrene Managementteams, die ihre Unternehmen auch durch ein schwieriges Marktumfeld steuern können. Diese langfristige Perspektive prägt den Comgest Growth America Fonds, der in US-Unternehmen investiert, die genau diese Eigenschaften verkörpern: widerstandsfähige und überzeugende Geschäftsmodelle, die auf nachhaltiges Wachstum über alle Marktzyklen hinweg ausgerichtet sind.

Künstliche Intelligenz als globaler Wachstumstreiber

Der US-Markt bleibt das Epizentrum der technologischen Revolution – und Künstliche Intelligenz ihr wichtigster Treiber. In allen Branchen nutzen große amerikanische Unternehmen KI, um ihre Produktivität zu steigern, Geschäftsmodelle neu zu gestalten und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Oracle, ein langjähriger Kernwert im Comgest Growth America Portfolio und einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftware und Cloud-Infrastruktur, profitiert von der starken Nachfrage nach Cloud- und Datenlösungen und positioniert sich als wachstumsstarker Wettbewerber auf dem Infrastrukturmarkt. Microsoft, ein weltweit führender Anbieter von Software, Cloud Computing und Tools zur Steigerung der Unternehmensproduktivität, nutzt seine dominante Position, um KI tief in seine Anwendungen und Cloud-Dienste zu integrieren. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google und ein Pionier im Bereich digitale Werbung und datengesteuerte Technologien, erschließt mit seiner KI-gestützten Suche und Fortschritten im Cloud-Segment neue Einnahmequellen.

Was diese Unternehmen verbindet, ist nicht der Hype, sondern die Umsetzung: Sie setzen technologische Innovationen in beständiges, profitables Wachstum um. Für Comgest zählt vor allem eines: nachhaltige Unternehmensqualität statt spekulativer Trends – denn nur so lassen sich im KI-Zeitalter echte Langfristgewinner erkennen.

Jenseits von Technologie: Gesundheits- und Industriewerte als zweite Säule

Neben den Technologiegiganten bilden Gesundheits- und Industriewerte ein stabiles Rückgrat im Portfolio. Im Gesundheitssektor investiert Comgest in Unternehmen, die durch Innovation und Effizienzsteigerung langfristig Mehrwert schaffen. Eli Lilly, ein führendes US-amerikanisches Pharmaunternehmen, steht mit seinem Wirkstoff Tirzepatid beispielhaft für medizinischen Fortschritt im Kampf gegen Diabetes und Adipositas, während Intuitive Surgical, der weltweit führende Anbieter von robotergestützten Chirurgiesystemen, zeigt, wie Produktivität und Versorgungssicherheit durch modernste Medizintechnik gesteigert werden können.

Auch Industrie- und Infrastrukturwerte tragen zur Stabilität bei: Vulcan Materials, der größte Hersteller von Bauzuschlagstoffen in den USA, profitiert von steigenden öffentlichen Investitionen in den Straßenbau, während Analog Devices, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie, reale Signale wie Ton, Licht oder Bewegung in digitale Intelligenz umwandelt und so sicherere und effizientere Systeme im Zeitalter von Industrie 5.0 ermöglicht. Insgesamt zeigen diese Beteiligungen, dass nachhaltige Wachstumschancen in den USA weit über den Technologiesektor hinausgehen.

Wert entsteht über Zeit – nicht über Tempo

In einem Umfeld, das zunehmend von Schlagzeilen und kurzfristigen Trends geprägt ist, bleibt Comgest seinem Grundsatz treu: Qualität, Disziplin und langfristiges Denken können die besten Voraussetzungen für nachhaltigen Anlageerfolg sein. Unternehmen mit Substanz, klarer Strategie und verlässlichem Gewinnwachstum sind möglicherweise nicht nur die ruhigeren, sondern potenziell auch die erfolgreicheren Begleiter durch volatile Zeiten.

Der Comgest Growth America verkörpert diese Überzeugung – mit einem Fokus auf US-Unternehmen, die mit starken Wettbewerbsvorteilen, nachhaltiger Preissetzungsmacht und verantwortungsvoller Führung überzeugen. Selbst in Zeiten des Umbruchs bleibt Qualität offenbar die zentrale Stärke des US-Marktes. In einer Welt voller Disruption bleibt unsere Überzeugung unverändert: Qualität schlägt Timing. Wer Geduld mitbringt und auf Unternehmen mit Substanz setzt, könnte selbst in turbulenten Zeiten Stabilität finden und langfristig profitieren.

ESG Plus: Qualitätswachstum mit erweitertem Nachhaltigkeitsfokus

Für Anleger, die US-Qualitätswachstum mit einem noch stärkeren Nachhaltigkeitsprofil verbinden möchten, bietet der Comgest Growth America ESG Plus eine überzeugende Lösung. Wie der Comgest Growth America folgt er einer langfristigen Qualitätswachstumsstrategie, berücksichtigt jedoch zusätzlich strengere ESG-Kriterien und einen erweiterten Ausschlusskatalog.

Der Ansatz verbindet tiefgehende Fundamentalanalyse mit einer systematischen Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, um jene US-Unternehmen zu identifizieren, die langfristig stabile und verantwortungsbewusste Wertentwicklungspotenziale bieten.

2025 wurde der Fonds erstmals mit dem renommierten FNG-Siegel ausgezeichnet – und erhielt die Höchstbewertung von drei Sternen. Die Auszeichnung bestätigt die Glaubwürdigkeit des ESG-Plus-Ansatzes, der Nachhaltigkeit konsequent und transparent in den Investmentprozess integriert.

Über Comgest:

Comgest ist eine globale Vermögensverwaltungsgruppe mit Schwerpunkt auf Aktien und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeitenden und Gründer. Diese breit angelegte Partnerschaft ist seit 40 Jahren die Grundlage für einen verantwortungsvollen, konsistenten und auf Qualitätswachstum ausgerichteten Investmentansatz, der sowohl auf Industrie- als auch auf Schwellenländermärkte angewendet wird. Von seinem Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Europa, im asiatischen Raum und Nordamerika aus unterstützt Comgest Anleger auf der ganzen Welt, die unseren langfristigen Anlagehorizont teilen. Mehr als 200 Mitarbeitende aus 30 Ländern betreuen dabei einen breit gefächerten globalen Kundenstamm.

http://www.comgest.com/de



