Geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und sich wandelnde Marktstrukturen prägen die globalen Aktienmärkte. In Zeiten wie diesen sind Klarheit und Überzeugung wichtiger denn je. Comgest setzt seit jeher auf Qualität – auf Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen und der Widerstandskraft, auch durch unsichere Marktphasen zu wachsen.

Die vergangenen Jahre haben Anleger auf eine harte Probe gestellt: Handelskonflikte, geopolitische Krisen, Kriege – Unsicherheit ist zur neuen Normalität geworden. Gerade in solchen Phasen zeigt sich der Wert eines klaren, disziplinierten Investmentansatzes.

Bei Comgest bleiben wir unserer Philosophie des Qualitätswachstums treu. Statt kurzfristigen Trends hinterherzulaufen, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, stetiges Gewinnwachstum und erfahrene Managementteams, die ihre Unternehmen auch durch schwierige Marktumfelder steuern können.

Künstliche Intelligenz und Gesundheit – globale Wachstumstreiber

Kaum ein Thema bewegt die Märkte derzeit so stark wie Künstliche Intelligenz. Sie treibt die globalen Aktienindizes und derzeit sind sieben der zehn größten Performance-Treiber im MSCI AC World Index direkt mit KI verbunden. Doch wo Euphorie herrscht, ist auch Vorsicht geboten. Wir konzentrieren uns daher bewusst auf die Ermöglicher dieser Transformation – Unternehmen, die im Hintergrund entscheidende Rollen spielen. Ein Beispiel: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – der unsichtbare Riese hinter der KI-Revolution. Ohne seine Chips würde kaum eine große Plattform funktionieren. Durch den Fokus auf solche „Enabler“ statt auf spekulative Endanwendungen können wir an Innovation teilhaben, ohne die Widerstandsfähigkeit zu verlieren.

Auch jenseits des Technologiesektors sehen wir strukturelle Wachstumstreiber. Besonders der Gesundheitssektor bleibt eine verlässliche Säule: alternde Bevölkerungen, kontinuierliche medizinische Innovationen und steigende globale Gesundheitsstandards sorgen für anhaltende Nachfrage. Unternehmen wie Lonza aus der Schweiz, ein weltweit führender Hersteller in der Chemie- und Biotechnologieproduktion, profitieren von dieser Entwicklung – unabhängig von kurzfristigen Zolldebatten oder Preisdruck.

Chancen auf allen Kontinenten

Unsere globale, indexunabhängige Investmentphilosophie erlaubt es uns, Qualitätswachstumsunternehmen weltweit zu identifizieren – in Europa, Asien oder den Schwellenländern, wo Innovation und struktureller Wandel neue Chancen eröffnen.

In Japan liefert Keyence mit Sensoren, Lasern und Messsystemen die Grundlagen für die industrielle Automatisierung. Und Hoya, ein führender japanischer Hersteller von Linsen, ist ein zentraler Zulieferer in der globalen Halbleiter-Wertschöpfungskette. In Europa stärkt SAP, der weltweit größte Anbieter von Unternehmenssoftware, seine Position im KI-Zeitalter durch jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Daten. Diese Unternehmen entwickeln keine KI-Modelle wie die großen Namen aus dem Silicon Valley – sie liefern jedoch die unverzichtbaren Bausteine der KI-Revolution.

Wert entsteht über Zeit – nicht über Tempo

Mit unserer Globalen Aktienstrategie konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, stetigem Gewinnwachstum, ESG-Qualität und erfahrenen Führungsteams. Wir investieren bewusst abseits von Indizes und bauen Portfolios aus Unternehmen auf, die starke Marktpositionen in unterschiedlichsten Sektoren halten – gestützt durch hohe Markteintrittsbarrieren und nachhaltige Preissetzungskraft.

In einer Welt voller Disruption bleibt unsere Überzeugung unverändert: Qualität schlägt Timing. Wer Geduld hat und in Unternehmen mit Substanz investiert, kann auch in turbulenten Zeiten ruhig schlafen – und langfristig profitieren.

Über Comgest:

Comgest ist eine globale Vermögensverwaltungsgruppe mit Schwerpunkt auf Aktien und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeitenden und Gründer. Diese breit angelegte Partnerschaft ist seit 40 Jahren die Grundlage für einen verantwortungsvollen, konsistenten und auf Qualitätswachstum ausgerichteten Investmentansatz, der sowohl auf Industrie- als auch auf Schwellenländermärkte angewendet wird. Von seinem Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Europa, im asiatischen Raum und Nordamerika aus unterstützt Comgest Anleger auf der ganzen Welt, die unseren langfristigen Anlagehorizont teilen. Mehr als 200 Mitarbeitende aus 30 Ländern betreuen dabei einen breit gefächerten globalen Kundenstamm.

www.comgest.com/de



Wichtige Informationen:

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken, qualifiziert sich als Marketingmitteilung und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Meinungen sowie Schätzungen geben unsere Beurteilung und Meinung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte der Comgest Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 stehen unter https://www.comgest.com/de/de/privat_anleger/nachhaltigkeit/esg zur Verfügung, wobei bei einer Anlageentscheidung neben diesen Aspekten alle Eigenschaften oder Ziele des jeweiligen Fonds berücksichtigt werden sollten.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Fonds, die sich auf eine bestimmte Region oder einen Marktbereich spezialisieren, können höhere Risiken bergen als Fonds, deren Anlagen sehr breit gefächert sind. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds lesen, die weitere Informationen zu den Risiken einer Anlage und den Eigenschaften und Zielen des jeweiligen Fonds enthalten. Diese Dokumente können in elektronischer Form auf der Webseite comgest.com in deutscher Sprache abgerufen werden. Comgest kann jederzeit beschließen, die für den Vertrieb getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Die Richtlinien von Comgest für den Umgang mit Beschwerden (die eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen über Rechtsbehelfsmechanismen im Falle eines Rechtsstreits enthalten) sind in deutscher Sprache auf unserer Website comgest.com im Abschnitt zu den Fonds-Details abrufbar.

Comgest S.A. ist eine von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in 17, square Edouard VII, 75009 Paris, Frankreich.

Comgest Asset Management International Limited ist eine von der irischen Zentralbank regulierte Wertpapierfirma, die bei der U.S. Securities Exchange Commission als Anlageberater registriert ist. Sein eingetragener Sitz befindet sich in 46 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.