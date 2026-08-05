Zinsen
Christopher Rossbach von J. Stern über Chancen bei Qualitätsaktien
Christopher Rossbach von J. Stern Qualitätsfokus: „Die Louis-Vuitton-Tasche gibt es nie günstig – die Aktie schon“
Kaum ein Fondsmanager würde wohl je sagen, dass gerade ein schlechter Zeitpunkt für seine Art des Investierens wäre. Christopher Rossbach, Mitgründer und Investmentchef von J. Stern & Co., bildet da keine Ausnahme.
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