ETF der Woche Quality-ETFs: Stabilität und Wachstum mit Qualitätsaktien

Mit Quality-ETFs können Anleger gezielt in wertbeständige und finanzstarke Qualitätsunternehmen investieren. Qualitätsaktien sind meist etwas höher bewertet und können in unterschiedlichen Marktphasen kurz- und langfristig überzeugen. Grund genug, den Xtrackers MSCI World Quality ETF stellvertretend für das Segment unter die Lupe zu nehmen.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Was macht Qualitätsaktien aus?

Anleger, die langfristig vor allem Wert auf Stabilität und Wachstum legen, werden bei Quality-ETFs fündig. Denn hochwertige Unternehmen zeichnen sich meist durch solide Bilanzen, eine konstante Ertragskraft und eine geringe Verschuldung aus. Das macht sie widerstandsfähiger in konjunkturellen Schwächephasen. Ein positiver Nebeneffekt ist die stabilere Wertentwicklung im Vergleich zu marktbreiten, rein nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes.

Aktien von Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie nachhaltiges Wachstum und stabile Dividenden liefern können, bilden die Basis eines Quality-ETFs. Finanziell gut aufgestellte und gut geführte Unternehmen können darüber hinaus auch zu einer Reduzierung des Risikos in einem Gesamtportfolio beitragen, ohne dabei auf Renditechancen verzichten zu müssen. So beträgt das Beta des Xtrackers MSCI World Quality ETF über einen Zeitraum von drei Jahren gerade einmal 0,85. Gegenüber dem klassischen MSCI World Index konnte der Quality-ETF in diesem Zeitraum ein Alpha von 1,38 Prozent erzielen.

Xtrackers MSCI World Quality ETF: Rendite, die überzeugt

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Bei der Zusammensetzung des MSCI World Sector Neutral Quality NR USD Index, den der thesaurierende Xtrackers MSCI World Quality ETF physisch vollständig nachbildet, wird besonders auf einen möglichst hohen Gewinn pro Aktie, eine möglichst niedrige Verschuldung sowie geringe Gewinnschwankungen geachtet. Aktuell besteht der Quality-ETFs aus rund 300 börsennotierten Unternehmen, wobei eine Überprüfung der Indextitel durch den Indexprovider MSCI auf halbjährlicher Basis stattfindet.

Das Fondsvermögen des vor knapp zehn Jahren am 11. September 2014 in Irland aufgelegten Xtrackers MSCI World Quality ETF konnte inzwischen auf rund 1,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Mit einem Wertzuwachs von 92 Prozent über fünf Jahre, was einer jährlichen Rendite von rund 14 Prozent entspricht, konnte der ETF mehr als überzeugen. Der maximale Drawdown über fünf Jahre betrug dabei 27,5 Prozent und die Volatilität über fünf Jahre liegt bei rund 15 Prozent. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt moderate 0,25 Prozent pro Jahr, womit der ETF-Anbieter Xtrackers derzeit den günstigsten weltweit anlegenden Quality-ETF am Markt anbietet.

Quality-ETF: US-Aktien dominieren mit 75 Prozent

Mit einem Anteil von rund 75 Prozent dominieren nordamerikanische Aktien den Xtrackers MSCI World Quality ETF – wie auch im Mutterindex MSCI World. Die höchste Gewichtung entfällt auf die US-Technologieriesen Nvidia, Apple und Microsoft. Zusammen kommen sie bereits auf einen Anteil von 15 Prozent. Auf europäische Aktien entfallen rund 21 Prozent, wobei Schweizer Aktien auf einen Anteil von über 5 Prozent kommen. Neben der Allianz, Münchener Rück und Hannover Rück sind auch Porsche, Deutsche Börse, Rational und Nemetschek als deutsche Qualitätsunternehmen im Xtrackers MSCI World Quality ETF enthalten. Auf Aktien aus Asien (Japan) und Asien-Pazifik entfallen rund 4 Prozent der Gewichtung.

Stabile Geschäftsmodelle bieten langfristig auskömmliche Renditen

Quality-ETFs wie der Xtrackers MSCI World Quality ETF bieten Anlegern die Möglichkeit, gezielt in einen vorkonfigurierten Korb ausgewählter Qualitätstitel der Industrieländer zu investieren, ohne diese selbst auswählen zu müssen.

Vor allem in einem schwierigeren Wachstumsumfeld und bei konjunkturellen Eintrübungen, können Qualitätstitel mit ihren stabilen Geschäftsmodellen punkten. Das liegt daran, dass die Profitabilität eines Unternehmens auch in schwierigen Rezessionsphasen für Stabilität und Robustheit sorgt. Qualitätsaktien sind in der Regel zwar etwas höher bewertet, liefern langfristig aber eine sehr auskömmliche Rendite. Und wie heißt es so schön: „Qualität hat ihren Preis!“