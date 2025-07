Diese Woche war es soweit: Am 22. Juli ging die neue Vermittlerpattform des Lübecker Maklerpools Qualitypool in Betrieb. Das neue Portal ersetzt zwei bisherige Plattformen. Seinen Vertriebspartner verspricht Qualitypool eine „innovative Plattform, die Dir das Arbeiten erleichtern wird“ und wirbt mit „mehr Einheitlichkeit, mehr Transparenz und einer noch breiteren Auswahl an Produkten und Rechnern“. man sei Vorrreiter am Markt und biete seinen Vertriebspartnern erhebliche Vorteile.

IGVM schreibt offenen Brief an Qualitypool

Doch die Störgeräusche der vergangenen Wochen, die mit der Systemumstellung verbunden waren, hatte sich das Unternehmen, eine 100-prozentige Tochter der Hypoport, sicherlich nicht vorstellen können. Grund ist die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM), ein der relativ kleiner Maklerverband, der bei vielen der großen politisch gefärbten Branchenthemen eher abseits steht, sich wegen der Pläne von Qualitypool aber besonders öffentlichkeitswirksam ins Zeug legte.

Stein des Anstoßes war und ist für die IGVM ein 19-seitiger Kooperationsvertrag, denen Vertriebpartner für die für die Abwicklung und Vergütung des Neugeschäfts über die neue Plattform „Smart Cockpit“ zwingend zustimmen müssen. Quality-Geschäftsführerin Andrea Föllmer erklärt: „Wer den Kooperationsvertrag nicht unterschreibt, kann nach der Systemumstellung über das neue System auf sein Bestandsgeschäft zugreifen. Ein Neugeschäftsabschluss ist dann aus technischen Gründen nicht mehr möglich.“

Die (IGVM) reagierte Ende Juni mit einem offenen Brief an die Qualitypool-Geschäftsführung. Der Berufsverband schreibt darin: „Die zahlreichen einseitigen Regelungen, die strukturelle Intransparenz bei Vergütung und Haftung sowie die faktische Einschränkung unternehmerischer Entscheidungsfreiheit stehen aus unserer Sicht im Widerspruch zu den Grundprinzipien einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Makler und Pool.“

Das sind die Kritikpunkte

Der IGVM forderte eine offene Diskussion und empfahl Maklern, die Vereinbarung sorgfältig zu prüfen und nicht voreilig eine Zustimmung zu erteilen. Doch was sind die Hauptkritikpunkte?

Makler können bei einem negativen Gesamtsaldo ihren Qualitypool-Bestand nicht auf einen anderen Maklerpool übertragen. Zudem haben sie dafür nur sechs Monate Zeit, ansonsten fällt ihr Bestand an Qualitypool. Die IGVM schreibt: „Die Kombination aus Negativsaldo-Sperre und strikter Sechs-Monats-Frist bindet den Makler faktisch an Qualitypool -- oder führt zum Totalverlust seines Bestands und der damit verbundenen Courtageeinnahmen.“ Das sei nicht hinnehmbar. Die Stornoreserve kann auf maximal 99 Prozent der vordiskontierten Courtage erhöht werden. Die IGVM kritisiert: „Diese Klausel erlaubt es Qualitypool, den Makler auf Basis vager oder fehleranfälliger Bonitätskriterien finanziell auszutrocknen -- unabhängig davon, ob tatsächlich ein erhöhtes Risiko besteht. Die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit kann so innerhalb kürzester Zeit massiv eingeschränkt werden.“ Die Kombination aus weit gefassten Kündigungsgründen und der Pflicht, das Portal regelmäßig zu prüfen, verschafft Qualitypool aus Sicht der Interessenvertreter eine einseitige Freiheit fristlos zu kündigen: Schon kleinere oder unklare Regelverstöße könnten zur fristlosen Kündigung führen -- mit sofortiger Sperrung des Guthabens und drohendem Bestandsverlust. Für den Makler entstehe ein permanentes Kündigungsrisiko, das weder zeitlich noch inhaltlich klar begrenzt ist. Nach Beendigung des Kooperationsvertrags werden Courtagen aus dynamischen Beitragserhöhungen nur noch sechs Monate lang an den Makler weitergezahlt. Dies widerspreche der in der Maklerschaft gelebten Praxis einer dauerhaften Beteiligung an der vermittelten Dynamikcourtage. Sie führe auch dazu, dass Qualitypool sich selbst zum profitierenden Ursprungsvermittler erklärt -- auch bei Verträgen, die ausschließlich durch den Makler eingereicht wurden. Der Kunden- und Bestandsschutz, zu dem sich Qualitypool verpflichtet, besteht aus IGVM-Sicht nur auf dem Papier, da er mit der Aufhebung der Zusammenarbeit endet. „Der Bestandsschutz ist zeitlich befristet, inhaltlich lückenhaft und endet exakt in dem Moment, in dem der Makler ihn am dringendsten braucht.“ In der Praxis bedeute dies keinen wirklichen Schutz vor Kundenverlust und keine Absicherung des Bestands als Unternehmenswert. Qualitypool hat das Recht zu einer einseitigen Courtageanpassung, ohne dass zwingend eine Courtageänderung des Produktpartners vorliegen muss. Der Makler müsse dabei nicht zustimmen oder die Gründe nachvollziehbar sein. „Ein echter Unternehmer kann auf dieser Basis keine Planungssicherheit entwickeln“, heißt es in dem offenen Brief.

Parallel ging der IGVM öffentlichkeitswirksam in die Offensive. Der Vorsitzende Stefan Rumpp schrieb bei Facebook: „Hast du schon ‚einfach geklickt‘? Dann hast du vielleicht eine Zustimmung zu etwas erteilt, das du später bereuen wirst.“ Dazu ein plakatives grafisches Motiv mit der unmissverständlichen Empfehlung an die eigenen Mitglieder und Maklerkollegen, der Qualitypool-Vereinbarung nicht zuzustimmen.

So sah das Bild zum IGVM-Post bei Facebook aus,

@ Sceenshot Facebook

Makler bei Facebook äußern sich ablehnend

Der Verband legte mit einer Umfrage bei Facebook nach. Bis heute wurden 109 Stimmen abgegeben, von denen 76 Prozent ihrer Angabe nach gar nicht mit Qualitypool zusammenarbeiten. Von den restlichen 24 Prozent hätten wiederum nur 2 Prozent der Vereinbarung mit den Lübecker Unternehmen zugestimmt, 22 nicht.

Mehrere Makler, die sich zu dem Thema äußerten, verfügen lediglich über Altbestände aus Zeiten des Vorgängersystems „ASC-Extranet“ und machten deutlich, ihr Geschäft mit Qualitpooly auslaufen zu lassen. Wolfgang Ruch, Geschäftsführer der Ruch Finanzberatung, schrieb: „Ich habe da nur noch Restbestände aus ASC-Zeiten. Die werde ich demnächst übertragen oder umdecken und dann ist es eine Anbindung weniger.“

Makler Nico Streker kommentierte: „Makler, die sich einem Pool anschließen, erwarten faire Bedingungen und klare Regeln, besonders bei der Vergütung. Doch wie die IGVM zu Recht bemängelt, finden sich in vielen Verträgen Klauseln, die zu erheblichen Nachteilen für die Makler führen können: unklare Regelungen zur Courtage, versteckte Risiken bei der Haftung, einseitige Kündigungsrechte oder die Abtretung von Beständen.“

Qualitypool antwortete schnell, aber ausweichend

Qualitypool reagierte zügig mit einem Schreiben an den IGVM. Darin begründen die Geschäftsführer Andrea Föllmer und Antonio Skoro die Notwendigkeit des neuen Kooperationsvertrags mit einer grundlegenden technischen Systemumstellung.

Sie schreiben: „Diesen Schritt haben wir langfristig vorbereitet. Er wird, wie uns im Gespräch mit zahlreichen Vertriebspartnerinnen und -partnern, mitgeteilt wurde, auch von ihrer Seite aus mit Vorfreude erwartet. Im Zuge dessen haben wir (...) Die Courtagelogik für das Neugeschäft vereinheitlicht, um die Transparenz der Vergütung zu erhöhen. Zusätzlich haben wir den Anlass genutzt, um eine neuen, übersichtlicher gestalteten Kooperationsvertrag vorzubereiten und ihn nach unserer Einschätzung nach gängigen gesetzlichen und branchenüblichen Bestimmungen anzupassen.“

Man stehe für einen offenen Dialog bereit, Vertriebspartnern sollten dafür gerne auf Qualitypool zukommen. Der IGVM scheint dagegen den Standpunkt zu vertreten, es sei an Qualitypool den ersten Schritt zu machen. Nach unseren Recherchen ist es auf Grundlage dieser Positionen bisher zu keinem direkten Austausch gekommen. Der IGVM bemängelt nach dem Schreiben, dass man zugleich öffentlichtlich machte, dass der Pool auf die Kritikpunkte inhaltlich überhaupt nicht eingegangen sei.

IGVM erkennt kein echtes Angebot zum Dialog

IGVM-Vorstandsmitglied Bastian Zink kritisierte: „Die Stellungnahme von Qualitypool bleibt -- aus unserer Sicht -- hinter dem zurück, was man als ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung erwarten dürfte. Zwar wird betont, dass man 'partnerschaftlich' arbeiten wolle, gleichzeitig fehlt es aber an jeglicher konkreten Antwort auf unsere zentralen Kritikpunkte.“ Besonders irritierend sei die Behauptung, die neuen Regelungen würden auf Wunsch der Makler eingeführt. „Wir halten das für eine nicht belegbare Schutzbehauptung, die mit der Realität eines unabhängigen Maklerbetriebs unvereinbar ist.“

Zink ergänzte: „Eine darüber hinausgehende Kontaktaufnahme oder ein Angebot zum inhaltlichen Austausch hat es nicht gegeben. Auch auf unsere Einladung zum offenen Dialog kam bislang keine Reaktion.“

Qualitypool reagiert nachträglich auf inhaltliche Kritik

Allerdings hatte Qualitypool bereits Anfang Juli eine weitergehende Stellungnahme auf Medienanfrage abgegeben. Diese nimmt auch Bezug auf IGVM-Punkte und macht deutlich, dass man zweifellos an den gefundenen Regelungen festhalten will. Das zeigen auch die Antworten auf eine aktuelle Anfrage von DAS INVESTMENT. Hierbei nimmt Qualitypool explizit zu den sechts Vorwürfen der Maklervertreter Bezug:

Betreffs einer anbgeblichen Blockade der Bestandsübertragung und einer zu kurzen Frist, sagt Föllmer: „Zu jeder Geschäftsbeziehung gehört, dass bei ihrer Beendigung die Konten geklärt werden. Gelegentlich ist aber zu beobachten, dass unbetreute Bestände stehen bleiben, weil die ehemaligen Partner sich nicht kümmern. Dafür brauchen wir eine klare Lösung.“

Die bemängelte Stornoreserve bis zu 99 Prozen habe es bereits in den bisherigen Kooperationsverträgen gegeben. Im neuen Vertrag sei dieser Paragraph lediglich konkretisiert und die Gründe transparenter aufgeführt. Zudem sei es keinesfalls so, dass schon kleinere oder unklare Regelverstöße zur fristlosen Kündigung führen. In jeglichem Geschäftsverkehr sei es üblich, dass „eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund und bei grober Missachtung rechtlicher Vorschriften sowie wesentlicher Pflichten“ berechtigt ist, schreibt Qualitypool.

Zum Thema einer eingeschränkten Courtagefortzahlung und mangelhaftem Kunden- und Bestandsschutz sagt Föllmer: „Wir bedauern es sehr, wenn ein Partner nicht mehr mit uns zusammenarbeiten möchte. Ist dies dennoch der Fall, sollte es in seinem eigenen Interesse und ebenso im Interesse seiner Kunden sein, den Bestand auf einen anderen Pool beziehungsweise eine andere Verwahrstelle zu übertragen, damit die Kunden aktuell und umfänglich betreut werden können. Um zu vermeiden, dass es zu solchen ungeklärten Situationen kommt, setzen wir in diesem Fall ebenfalls eine Frist.“

In Sachen Courtageanpassung habe man verbindlich geregelt, dass das Bestandsgeschäft weiterhin mit den ursprünglich abgeschlossenen Courtagehöhen vergütet wird. Jetzige und künftige Anpassungen der Courtagesätze beziehen sich laut Föllmer auf das Neugeschäft. Hier könne der Makler bei jedem einzelnen Neuantrag selbst entscheiden, ob er ihn zu den geltenden Courtagesätzen bei Qualitypool einreichen möchte. „Tatsächlich ist es so, dass die Gesamtvergütung unserer Partner nicht sinkt, sondern je nach Produktmix bis zu 10 Prozent steigen kann.“

Bisher habe nach Aussage von Qualitypool „eine vierstellige Zahl (kontinuierlich ansteigend) an Vertriebspartnern“ der neuen Vereinbarung zugestimmt. Wie hoch der Anteil bisheriger Partner ist, teilte das Unternehmen auf Nahcfrage von DAS INVESTMENT allerdings nicht mit.

IGVM-Berechungnen kommen zu geringeren Courtagesätzen

Genau an diesem Punkt widerspricht der IGVM aber weiterhin. Viele Courtagen seien gekürzt worden. Das habe eine eigene Stichprobe des Vereins ergeben. Demnach verringerte sich beispielsweise die Courtage für eine Kfz-Police der BGV-Versicherung um 0,5 Prozentpunkte auf sieben Prozent. Das entspricht einem Minus von 6,7 Prozent. In vier weiteren Beispielfällen waren es zwischen 9,1 und zehn Prozent weniger. Besonders krass sei es bei Kfz-Police von Janitos, Hier würde der Courtagesatz um 1,6 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent sinken, also um ein Fünftel des Ursprungswerts.

Zink: „Das bedeutet: 20 Prozent weniger Vergütung für den Makler – für die gleiche Arbeit, den gleichen Kunden und das gleiche Haftungsrisiko. Wir haben das Thema bewusst nicht in den Vordergrund gestellt, weil es uns inhaltlich um strukturelle Risiken für Makler geht.“

Zugänge auch für Makler, die nicht zugestimmt haben

Eine wichtige Botschaft dürfte sein, dass im Zuge der Vereinheitlichung der Systeme alle Maklergruppen (auch die bisher an ASC angebundenen Makler, die der Vereinbarung nicht zugestimmt haben) neue Zugänge erhalten haben, auch wenn diese kein Neugeschäft mehr erlauben. Laut Qualitypool ist der Zugriff nach einer mehrtägigen technischen Umstellung seit dem 23. Juli möglich. Im Zuge der vorhgerigen Diskussion hatte manche Makler die Sorge geäußert, gar keinen Zugriff mehr zu haben.

Das scheint ausgeräumt. An der Haltung von Makler Wolfgang Ruch wird das indes nichts ändern. Gegenüber DAS INVESTMENT sagt er: „Ich habe auch eine E-mail mit Zugangsdaten zu dem neuen Portal bekommen. Ich hoffe mal, dass ich mit dem Einloggen nicht versehentlich den neuen Bedingungen zugestimmt habe. Bisher sind dort noch nicht alle Vertragsinfos und Schriftstücke hinterlegt. Wird aber sicherlich noch kommen. Für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich lasse Qualitypool auslaufen.“

IGVM weiterhin nicht zufrieden

Die IGVM-Bewertung bleibt auch nach den inhaltlichen Einlassungen von Qualitypool unversöhnlich: „Nur weil etwas branchenüblich ist, heißt das noch lange nicht, dass es richtig oder fair ist.“ Kritisch seien insbesondere einseitige Bedingungen, die allein dem stärkeren Vertragspartner nutzen. „Heute sollten faire, transparente und ausgewogene Verträge zwischen Maklern und Pools selbstverständlich sein.“ Denn als Versicherungsmakler sei man „keine Bittsteller, sondern selbstständige Unternehmer mit Verantwortung – und Anspruch auf Fairness“, sagt IGVM-Vertreter Bastian Zink.