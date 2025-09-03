Wisdomtree hat einen ETF für Quantencomputer-Technologie aufgelegt. Anleger können damit in Unternehmen investieren, die sich mit der Zukunftstechnologie beschäftigen.

Der ETF bildet den Wisdomtree Classiq Quantum Computing Index ab. Dieser investiert in Firmen aus dem Quantencomputer-Ökosystem.

Erst im Mai hat Vaneck den ersten europäischen ETF für Quantencomputer-Technologie aufgelegt. Nun zieht Wisdomtree nach und lanciert ebenfalls einen Themen-ETF mit Schwerpunkt auf dieser Technologie, den Wisdomtree Quantum Computing ETF (ISIN: IE000W8WMSL2).

Großes Marktpotenzial

Das Beratungsunternehmen McKinsey prognostiziert für den Quantencomputer-Markt bis 2040 ein Volumen von bis zu 130 Milliarden US-Dollar. Quantencomputer unterscheiden sich fundamental von klassischen Computern. Während herkömmliche Computer mit Bits arbeiten, die entweder den Wert 1 oder 0 haben, nutzen Quantencomputer sogenannte Qubits. Diese können beide Werte gleichzeitig einnehmen - dadurch steigt die Rechenkapazität exponentiell.

Die praktischen Auswirkungen sind beeindruckend: Google löste mit einem Quantenprozessor eine Rechenaufgabe in weniger als fünf Minuten, für die einer der schnellsten Supercomputer der Welt rund zehn Septillionen Jahre gebraucht hätte.

Diese enorme Rechenleistung eröffnet Möglichkeiten in verschiedenen Branchen. Quantencomputer könnten komplexe chemische Molekülstrukturen simulieren und Fortschritte in der Medikamentenforschung ermöglichen. Weitere Einsatzgebiete sind Logistik, Finanzwirtschaft, Klimamodelle, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen für selbstfahrende Autos.

Index-Zusammensetzung

Der ETF bildet den Wisdomtree Classiq Quantum Computing Index ab. Dieser investiert nach Aussage des Unternehmens in Firmen aus dem Quantencomputer-Ökosystem - von Anbietern von Quantenchips über Entwickler von Quantensoftware und -algorithmen bis zu Anbietern von Computerinfrastruktur, Halbleitern und Spezialmaterialien. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,5 Prozent. Der ETF ist physisch replizierend und thesaurierend.

Wisdomtree arbeitet bei dem ETF mit Classiq zusammen, einem Anbieter von Quantensoftware. Jedes Unternehmen wird anhand eines Relevancy Score bewertet, der die Bedeutung seiner Beteiligung am Quantencomputing widerspiegelt. Zusätzlich erfolgt eine sogenannte Purity Classification, die Unternehmen als „rein“ oder „diversifiziert“ einstuft – je nach Konzentration der Umsätze aus dem Quantencomputing. Mit dieser Bewertung wird dann die Gewichtung der einzelnen infrage kommenden Unternehmen im Index festgelegt.

Wisdomtree ist nicht der erste Anbieter eines europäischen Quantencomputer-ETFs. Vaneck hat bereits den Vaneck Quantum Computing ETF (ISIN: IE0007Y8Y157) auf dem Markt. Dieser investiert in 30 Unternehmen weltweit und hat eine etwas höhere TER von 0,55 Prozent. Die Auswahl richtet sich bei diesem Produkt nach der Anzahl relevanter Patente im Bereich Quantencomputing.

Hohe Volatilität zu beachten

Anleger sollten berücksichtigen, dass Investitionen in innovative Technologien höheren Schwankungen unterliegen. Die hohe Volatilität von Technologieaktien kann zu erheblichen Wertschwankungen des ETFs führen. Zudem befindet sich die Quantencomputer-Technologie noch in der Entwicklungsphase – eine kommerzielle Marktreife ist erst in einigen Jahren zu erwarten.