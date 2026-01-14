Nach nur acht Monaten erreicht der Vaneck-ETF auf Quantencomputing ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar – trotz früher Marktphase der Technologie.

Der ETF bildet den Wisdomtree Classiq Quantum Computing Index ab. Dieser investiert in Firmen aus dem Quantencomputer-Ökosystem.

Der im Mai 2025 aufgelegte Vaneck Quantum Computing Ucits ETF (ISIN: IE0007Y8Y157) hat nach Angaben des Anbieters bereits nach acht Monaten ein Fondsvolumen von rund 500 Millionen US-Dollar erreicht.

Der ETF bildet einen Index ab, der weltweit in derzeit 30 Unternehmen investiert, die entweder einen Großteil ihres Geschäfts mit Quantencomputer-Technologien erzielen oder in diesem Bereich führend in Forschung und Entwicklung sind. Berücksichtigt werden dabei sowohl spezialisierte Anbieter als auch etablierte Technologie- und Industrieunternehmen, sofern sie über relevante Patente im Bereich Quantencomputing verfügen.

Vaneck verweist auf zuletzt erzielte technologische Fortschritte sowie auf das gestiegene öffentliche und politische Interesse an der Quantentechnologie, etwa durch wissenschaftliche Auszeichnungen oder staatliche Förderdiskussionen. Gleichzeitig betont der Anbieter, dass sich kommerzielle Anwendungen von Quantencomputern weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase befinden und der wirtschaftliche Erfolg der beteiligten Unternehmen nicht absehbar ist.

Der ETF wird physisch repliziert, ist thesaurierend und weist eine Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent pro Jahr auf. Er ist in Irland domiziliert und nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-6-Produkt klassifiziert.