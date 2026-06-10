Regierungen investieren Milliarden, die Kurse haben sich teils vervielfacht, und an der Börse gilt Quantencomputing als der nächste große Trend nach KI. Was am Vergleich dran ist.

Noch vor wenigen Jahren war Quantencomputing vor allem ein Thema für Forschungslabore und Fachkonferenzen. An der Börse spielte die Technologie kaum eine Rolle. 2026 ist das anders. Quantenaktien gehören inzwischen zu den größten Kursgewinnern des Jahres.

Die Entwicklung lässt sich an wenigen Zahlen ablesen. Während der breite US-Markt bis Ende Mai gut 10 Prozent zulegte, stieg der Referenzindex der Quantenbranche im selben Zeitraum um fast 70 Prozent. Einzelne Werte wie Rigetti haben sich seit Anfang 2023 um mehr als das Siebzehnfache verteuert. Anfang Juni ging mit Quantinuum, einer Tochter des Industriekonzerns Honeywell, ein weiterer Wert an die Nasdaq. Es war der bislang größte Börsengang des Sektors.

Getragen wird der Anstieg auch von der Politik, die der Branche im Mai Milliardenhilfen zusagte. Für Anleger rückt damit eine Frage in den Vordergrund. Ist Quantencomputing das nächste große Börsenthema, das KI ablöst? Oder eine Wette auf eine Technologie, deren kommerzieller Durchbruch noch Jahre entfernt ist?

Der Staat wird zum Aktionär

Ausgangspunkt der jüngsten Kursbewegungen waren zwei politische Entscheidungen. Innerhalb von 48 Stunden traten im Mai zwei Regierungen mit Förderzusagen an die Branche heran.

In den USA kündigte das Handelsministerium am 21. Mai an, gut zwei Milliarden Dollar an neun Quantenunternehmen zu vergeben. Neu an dem Programm ist die Struktur: Der Staat zahlt nicht nur Zuschüsse, sondern nimmt im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung an jedem Unternehmen. Bislang trat der Staat in den USA vor allem als Kunde auf. Er kaufte etwa Rüstungsgüter, überließ die Gewinne aber dem privaten Sektor. Nun wird er zum Anteilseigner.

Eine vergleichbare Konstruktion gab es zuletzt bei der Beteiligung an Intel im Vorjahr. Größter Empfänger ist IBM, das eine Milliarde Dollar für eine neue Tochter namens Anderon erhält, die im US-Bundesstaat New York eine Fertigung für Quantenchips aufbauen soll. An der Börse stiegen daraufhin die Kurse teilweise bis zu 30 Prozent.

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Einen Tag später kündigte Frankreich ein eigenes Paket an. Präsident Emmanuel Macron stellte eine zusätzliche Milliarde Euro für die nationale Quantenstrategie und weitere 550 Millionen Euro für die Mikroelektronik in Aussicht. Er begründete den Schritt mit dem Wettlauf gegen die USA und China und mit dem Ziel technologischer Souveränität. Es ist ein Argument, das in Europa bereits die Debatten um Halbleiter und Verteidigung prägt.

Damit ist Quantencomputing zu einem geopolitischen Wettbewerbsfeld geworden, wie es zuvor Halbleiter und KI waren. Wer auf die Branche setzt, setzt damit auch auf die Fortdauer der staatlichen Unterstützung.

Die Erzählung der „nächsten KI“

Der Vergleich mit Künstlicher Intelligenz wird in der Branche häufig gezogen. Mit dem Einstieg des Staates als Investor gilt Quantencomputing vielen als die nächste große Technologie nach der KI. Dafür gibt es auch technologische Anhaltspunkte.

Technologisch hat sich zuletzt einiges bewegt. Google demonstrierte mit seinem Willow-Chip, dass sich Rechenfehler beim Hinzufügen weiterer Recheneinheiten verringern lassen statt zu vermehren. Das ist ein in der Forschung lange angestrebtes Ziel. Ein hauseigener Algorithmus lief in einem Spezialfall mehrere Tausend Mal schneller als auf klassischen Supercomputern. Die Beratung McKinsey sprach im Frühjahr von einem kommerziellen „Kipppunkt“ mit über 300 Unternehmen, die die Technologie bereits einsetzen.

Aus dem Zusammenspiel von technologischem Fortschritt, staatlichem Geld und einem knappen Angebot an investierbaren Titeln erklärt sich der Kursanstieg. Wer früh investiert war, erzielte hohe Renditen, ähnlich wie bei den ersten KI-Profiteuren.

Ablösung oder Ergänzung? Die Sicht eines Aktienstrategen

Francesco Sedati, Leiter des Aktienbereichs beim Vermögensverwalter Eurizon, bewertet beide Trends nebeneinander. Er hält die These einer Ablösung für unwahrscheinlich. Der Grund ist struktureller Natur: Die beiden Technologien beschreiten unterschiedliche Kommerzialisierungswege.

„KI ist bereits eine eingesetzte, umsatzgenerierende Technologie mit Investitionsausgaben der Hyperscaler in Höhe von fast einer Billion US-Dollar und einem klaren Monetarisierungsmodell über Hardware, Netzwerke und Anwendungen“, so Sedati. „Quantencomputing hingegen befindet sich im Wesentlichen noch im Forschungsstadium.“ Nützliche, zuverlässige Maschinen, die Probleme lösen, an denen herkömmliche Computer scheitern, erwartet er erst in fünf bis zehn Jahren. „Die heutigen Systeme sind für die meisten kommerziellen Anwendungen noch zu klein und zu fehleranfällig.“

Statt einer Verdrängung erwartet Sedati ein Nebeneinander: „Der glaubwürdigere Ansatz ist Komplementarität statt Substitution.“ Quantencomputing werde sich wahrscheinlich als spezialisierter Beschleuniger für eine begrenzte Reihe von Problemen etablieren, etwa Molekülsimulation, komplexe Optimierung und Kryptografie. Es bleibe dabei „eingebettet in einen breiteren Rechenstack, der weiterhin von KI orchestriert wird“. Als historischen Vergleich nennt er Grafikchips, die neben den klassischen Prozessoren zu Beschleunigern wurden, ohne diese zu ersetzen.

Die Schlussfolgerung für das Depot fällt entsprechend zurückhaltend aus. KI bleibe „das primäre Anlagethema für dieses Jahrzehnt, gestützt durch sichtbare Gewinne, Investitionen und Marktakzeptanz“. Quantencomputing dagegen sei am besten als optionaler Bereich für einige wenige spezifische Unternehmen zu betrachten.

Kleiner Markt, hohe Bewertung

Neben den Kursen lohnt der Blick auf die Größenverhältnisse. Der Abstand zwischen Börsenbewertung und aktuellen Geschäftszahlen ist groß.

Das lässt sich an einer Gegenüberstellung festmachen. Marktforscher taxieren den weltweiten Quantenmarkt im Jahr 2030 auf rund vier Milliarden Dollar. Der KI-Markt ist schon heute ein Vielfaches größer. Selbst 2030 läge der Quantenmarkt damit noch rund hundertmal unter dem heutigen Volumen der KI. Auch optimistischere Schätzungen aus der Branche rechnen nur mit einem Wachstum auf etwa drei Milliarden Dollar bis 2028.

Die Bewertungen sind entsprechend hoch. Der am niedrigsten bewertete der großen reinen Quantenwerte, Ionq, wird zum weit über Hundertfachen seines Umsatzes gehandelt. Zum Vergleich: Nvidia lag 2015 beim rund Dreifachen. Auch prominente Technologiechefs äußern sich zurückhaltend. Nvidia-Gründer Jensen Huang verortet „sehr nützliche“ Quantencomputer rund zwei Jahrzehnte in der Zukunft, Alphabet-Chef Sundar Pichai spricht von fünf bis zehn Jahren und vergleicht den Reifegrad mit dem der KI in den 2010er-Jahren.

Wie Anleger den Trend abbilden können

Die börsennotierten „reinen“ Quantenwerte sind überschaubar: Ionq als mit Abstand größter (Börsenwert über 20 Milliarden Dollar), dazu D-Wave, Rigetti und Quantum Computing Inc. Sie bieten das größte Kurspotenzial nach oben, tragen aber auch das größte Risiko: Alle diese Firmen schreiben Verluste und hängen an einer einzigen Technologie. Hinzu kommt ein Detail aus den Pflichtmeldungen. Insider dieser Unternehmen, also Vorstände und Großaktionäre, haben über die vergangenen Jahre per saldo Aktien im Wert von rund 930 Millionen Dollar mehr verkauft als gekauft.

Eine weniger schwankungsanfällige Variante sind die Tech-Konzerne, die Quanten als ein Forschungsfeld unter vielen betreiben: IBM, Alphabet, Microsoft und Nvidia. Bei ihnen ist das Quantengeschäft nur ein Teil des Konzerns, sodass ein Rückschlag nicht gleich die ganze Aktie trifft. Bei IBM läuft das neue, staatlich geförderte Chip-Geschäft zudem über eine eigene Tochter.

Wer das Einzelaktienrisiko begrenzen will, kann den Sektor über spezialisierte ETFs abbilden. Für Anleger in Deutschland sind dabei Ucits-Fonds relevant, die an Börsen handelbar sind. Drei davon zahlen klar auf das Thema ein.

Der größte und erste in Europa ist der Vaneck Quantum Computing ETF (ISIN: IE0007Y8Y157), der im Mai 2025 startete und zuletzt rund 850 Millionen Dollar verwaltete. Er bündelt etwa 30 Werte und mischt reine Quantenanbieter wie Ionq, Rigetti und D-Wave mit größeren Technologiekonzernen wie IBM, Alphabet und Honeywell. Der Wisdomtree Quantum Computing ETF (ISIN: IE000W8WMSL2) kam im August 2025 hinzu und gewichtet die reinen Quantenwerte stärker. Der jüngste und kleinste ist der iShares Quantum Computing ETF (ISIN: IE000C6ITGC8), den Blackrock Ende 2025 auflegte.

Eine Wette auf das nächste Jahrzehnt

Quantencomputing zählt 2026 zu den meistbeachteten Themen an der Börse, besonders unter spekulativ orientierten Anlegern. Die politische Unterstützung ist strukturell angelegt, technologisch gibt es Fortschritte, und das knappe Angebot an investierbaren Titeln wirkt zusätzlich auf die Kurse.

Auf die Leitfrage, ob es das neue KI ist, deutet die Einschätzung von Eurizon in eine klare Richtung: eher nicht, jedenfalls nicht als Ablösung. KI erwirtschaftet bereits Umsätze und Gewinne. Quantencomputing stützt sich bislang vor allem auf Erwartungen. Anders als bei Verteidigungswerten, deren Auftragsbücher gefüllt sind, beruhen diese Erwartungen auf einer Technologie, deren breiter kommerzieller Einsatz nach gängigen Schätzungen noch fünf bis zehn Jahre entfernt ist.

Für Anleger ergibt sich daraus ein Profil mit hohem Kurspotenzial bei zugleich hohem Risiko: Die Bewertungen lassen wenig Spielraum für Verzögerungen, und der wirtschaftliche Erfolg hängt an einem technologischen Durchbruch, der noch aussteht. Ein kurzfristiger Ersatz für das Anlagethema KI ist Quantencomputing nach gegenwärtigem Stand nicht. Es ist eher eine eigenständige, langfristig angelegte und deutlich spekulativere Investmentidee.