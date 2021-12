Quantitative Lockerung, Negativzins Fünf Fragen an EZB-Chef Mario Draghi

Auf diese fünf Dinge sollte am Donnerstag bei EZB-Präsident Mario Draghi geachtet werden:



Warum mehr Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt?



Nach der ersten Hälfte des 1,1 Billionen Euro schweren Anleihenkauf-Programms liegt die Inflation weiterhin nahe null, und die Währungshüter sind zunehmend besorgt, dass sie sich auf niedrigem Niveau festsetzt. EZB-Chefökonom Peter Praet hat gewarnt, dass weitere Verzögerungen, die Preissteigerungsrate wieder in Richtung des Ziels von knapp zwei Prozent zu bringen, die Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank gefährden könnten.



Draghi hat die Investoren vor sechs Wochen auf mehr Stimulus-Maßnahmen eingestimmt und bekräftigte seine Zusicherung in einer Rede am 20. November, als er sagte, dass die Währungshüter „das Nötige tun werden, um die Inflationsrate so schnell wie möglich anzuheben" und dabei alle innerhalb des Mandats verfügbaren Instrumente nutzen werde. Sämtliche Ökonomen aus einer Bloomberg-Umfrage erwarten, dass die Notenbank am Donnerstag handelt.