Quantum: Neugeschäft wieder aufgenommen

Das teilte der Versicherer mit. Man habe sich "in enger und konstruktiver Zusammenarbeit" auf "erforderliche Maßnahmen" einigen können, so Quantum.Weiter heißt es: "In der Folge wurden als Ausdruck der Zuversicht der Aktionäre in die weitere gedeihliche Entwicklung der Gesellschaft auch die Eigenmittel substanziell verstärkt und damit der Nachweis erbracht, dass die gesetzlichen Kapitalanforderungen erfüllt sind."Aus Sorge, Quantum könne die Kapitalanforderungen nicht erfüllen, hatte die FMA den Neugeschäftsstopp am 16. August erwirkt . "Quantum Leben hat in der Zwischenzeit das Eigenkapital erhöht und den Nachweis erbracht, dass die gesetzlichen Kapitalanforderungen erfüllt sind", so die FMA in einer Pressemitteilung. "Quantum kann damit wieder neue Versicherungsverträge abschliessen."