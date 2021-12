Quirin Bank gewinnt Werbepreis für Imagefilm

Die Jury besteht aus Werbungtreibenden, Agentur- und Medienvertretern sowie wichtigen Partnern bei der Umsetzung, etwa aus Regie, Musik, Produktion und Postproduktion.



Die Preise, genannt "Die Klappe" , werden seit mehr als 30 Jahren vom Kommunikationsverband, der übergeordneten Berufsorganisation in der Kommunikationsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Sitz in Hamburg vergeben.Die Jury besteht aus Werbungtreibenden, Agentur- und Medienvertretern sowie wichtigen Partnern bei der Umsetzung, etwa aus Regie, Musik, Produktion und Postproduktion.

Der Kommunikationsverband vergab in diesem Jahr insgesamt 45 Preise in Gold, Silber und Bronze in verschiedenen Kategorien für Arbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Die Quirin Bank gewann in der Kategorie „Industriefilm - Imagefilme“ einen Award in Bronze für ihren Imagefilm „Das neue Private Banking“. Der Videoclip wurde von Euro RSCG München GmbH und Wolff Brothers GmbH gefertigt.