Quirin Bank propagiert Honorarberatung: „Frau Merkel hat noch nicht angerufen“

DAS INVESTMENT.com: Ihre Unterschriftenaktion auf der Website provisionsverbot.de unterstützen Sie mit Anzeigentexten wie „Liebe Frau Merkel, verhindern Sie die nächste Finanzkrise: Verbieten Sie Provisionen!“ Ist das nicht sehr überspitzt dargestellt – die weltweite Finanzmarktkrise hat ihre Ursache doch nicht in der Existenz des Provisionssystems im deutschen Vertrieb.



>> Leser-Aktion: Honorarberatung, die bessere Finanzberatung?



Karl Matthäus Schmidt: Werbung darf und muss zuspitzen, wenn sie Aufmerksamkeit erzeugen soll. Natürlich hat das Platzen der Immobilienblase in den USA mit den bekannten Ursachen und Folgen die Finanzmarktkrise wesentlich verursacht. Tatsache ist aber auch, dass Bankerboni und Provisionen, die Gier, immer komplexere und schwer verständliche, dafür aber umso provisionsträchtigere Produkte auf den Markt zu bringen, mit befördert haben. Die Abzocke der Anleger, die Lehmann-Produkte verkauft bekamen, als die Bank schon kurz vor der Pleite stand, verdeutlicht dieses Dilemma.



Die Banken haben ihren Informations- und Gestaltungsvorsprung einseitig zu ihren Gunsten ausgenutzt. Dadurch ist Anlegern ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Der Vertrauensverlust in das Finanzsystem hat wie ein Flächenbrand um sich gegriffen. Deshalb glaube ich: Nur Geschäftsmodelle, die Schluss machen mit Provisionen und eine ehrliche und faire Beratung in den Vordergrund stellen, können das Vertrauen der Anleger auf Dauer zurückgewinnen und erhalten. Solche Geschäftsmodelle helfen, künftige Finanzkrisen zu verhindern.