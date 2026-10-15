Eine Investition in Höhe des zweifachen Jahresgewinns sollen die Entscheider der Quirin Privatbank stemmen. Kunden, die ein Altersvorsorgedepot anlegen, starten 2027 auf Upvest.

N26, Revolut, DKB: Zu den bekannten Kunden des Berliner Fintechs Upvest zählt jetzt auch die Quirin Privatbank. Mit ihrem Robo-Advisor Quirion stellten die Entscheider aus Berlin bereits 2013 klar, dass sie neuen Technologien offen gegenüberstehen. Jetzt investieren sie rund 20 Millionen Euro in die IT-Infrastruktur von Upvest. Zum Vergleich: Der Jahresüberschuss von Quirin betrug im vergangenen Jahr 11 Millionen Euro. Das „Handelsblatt“ und „Finanzszene“ berichteten zuerst.



Kunden, die ein Altersvorsorgedepot (AVD) auflegen, werden bereits ab Januar 2027 ein Upvest-Konto erhalten. Für Bestandskunden wird es im dritten Quartal so weit sein. Insgesamt betrifft das bis dato 118.00 Bestandskunden mit einem Vermögen von rund 11 Milliarden Euro.

Im September gab die Privatbank über Quirion bekannt, Vanguard-ETFs mit laufenden Kosten ab 0,07 Prozent pro Jahr anbieten zu wollen. „Zum Start zahlst du für den Standard-Depotvertrag keine Depotgebühr, und die Kosten der beiden ETFs erstatten wir mindestens für das erste Jahr“, heißt es auf der Unternehmensseite.



Damit nimmt die Privatbank am Billigrennen um AVD-Kunden teil. Scalable will die jährlichen Produktkosten des Standarddepots im ersten Jahr erstatten. Selbstentscheider sollen dauerhaft kostenfrei anlegen können. Trade Republic dagegen will für beide Varianten Depot-, Ausführungskosten und für rund 50 ETFs laufende Kosten dauerhaft erstatten.

Upvest stellt die Programmierschnittstelle (API)

Upvest soll die Hightech-Laufschuhe bereitstellen, und den ergonomischen Waldboden. Genauer gesagt: Das Application Programming Interface (API), oder die Programmierschnittstelle. Mit ihr kommunizieren verschiedene Softwaresysteme automatisch miteinander. Quirin kann so über Upvest auf einen spezialisierten Anbieter, wie dem ETF-Anbieter Vanguard, zugreifen. Der Schweizer Software-Anbieter Avaloq betreute zuvor die IT-Infrastruktur der Privatbank, wie Finanzszene berichtete.

„Quirin und Quirion modernisieren ihre Investmentinfrastruktur von Grund auf“, sagt Upvest-Vorstand Martin Kassing. Dies betreffe das gesamte Wertpapiergeschäft. „Das größte Projekt in der Geschichte unseres Hauses“, nennt es ein Pressesprecher der Quirin-Bank gegenüber DAS INVESTMENT. Für IT-Nerds: Upvest programmiert in Go und betreibt seine Systeme auf der Google Cloud. Das Unternehmen setzt auf eine Cloud-native Microservices-Architektur.



„Wir bauen eine integrierte, hoch skalierbare Plattform für die Quirin Privatbank und Quirion auf – vom Frontend bis zum Backend“, erklärt Sebastian Böttner, Chief Information Officer (CIO) von Quirin.

100 Millionen Orders pro Jahr

Das System läuft auch bei außergewöhnlich hohem Einsatz rund, beschreibt Kassing im „Finance Forward“-Podcast. Nach eigenen Angaben verarbeitet Upvest über 100 Millionen Orders jährlich bei einem Tradingvolumen von rund 20 Milliarden Euro. Das Wachstum ist beachtlich: Live ging Upvest erst 2022. Im März gab das Fintech an, noch nicht profitabel zu sein. „Auf unserem Weg zur Profitabilität sind wir weiterhin klar auf Kurs“, sagt ein Pressesprecher von Upvest auf Anfrage der Redaktion.

Upvest beschäftigt 300 Mitarbeiter und hat rund 30 Kunden. Das Berliner Fintech erhielt seine Eintragung 2017. Kassing, Ivan Morozov, Jesper Noehr, Til Rochow und Tobias Auferoth zählen zum Gründerkreis. Seit 2022 besitzt Upvest die WPIG-Lizenz der Bafin, seit 2024 die FCA-Lizenz in Großbritannien.