Tobias Strack übernimmt die Leitung der Quirin Privatbank Niederlassungen in Nürnberg und Hof. Er tritt diese Position mit sofortiger Wirkung an.

In seiner neuen Rolle wird Strack direkt an Karl Matthäus Schmidt, den Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank, berichten. Er trägt die Verantwortung für das Wachstum und die Verwaltung der Vermögenswerte in den beiden Niederlassungen. Die Niederlassung in Nürnberg verwaltet etwa 250 Millionen Euro, während die Niederlassung in Hof etwa 200 Millionen Euro betreut.

Strack war zuvor 11 Jahre bei der Targobank, zuletzt als Leiter Vermögensberatung in München. Er ist ausgebildeter Certified International Investment Analyst (CIIA) und Certified European Financial Analyst (CEFA).