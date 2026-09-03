Im Standarddepot vertreibt der digitale Vermögensverwalter Quirion zwei Indexfonds von Vanguard. Die Kosten der ETFs liegen unter der gesetzlichen Obergrenze von 1 Prozent.

Zum ersten Januar 2027 startet das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente. Quirion setzt für das gesetzlich vorgeschriebene Standarddepot zwei ETFs von Vanguard ein: einen weltweit anlegenden Aktien-ETF und einen währungsgesicherten Anleihe-ETF.

Es handelt sich um den Vanguard FTSE Global All-Cap ETF (ISIN: IE000VAHT5T0) mit laufenden Kosten von 0,07 Prozent und den Vanguard Global Aggregate Bond Euro Hedged ETF (ISIN: IE00BG47KH54) mit laufenden Kosten von 0,08 Prozent. Die Kostenquote der ETFs liegt also deutlich unter dem gesetzlichen Kostendeckel von 1 Prozent. Quirion macht keine Angaben zu zusätzlichen Kosten wie für den Service des Vermögensverwalters oder für die Depotführung.

Nach einer Quirion-Umfrage von Mai 2026 könnten sich 52 Prozent der Förderberechtigten vorstellen, ein Altersvorsorgedepot zu eröffnen. Branchenschätzungen gehen für 2027 von rund 4,5 Millionen neuen Verträgen und einem jährlichen Sparvolumen von etwa 7 Milliarden Euro aus. Hinzu kommen rund 16 Millionen bestehende Riester-Verträge, die ab 2027 in ein Altersvorsorgedepot umgewandelt werden können.

Geringe Kosten für 55 Prozent entscheidend

In derselben Umfrage nannten 59 Prozent verständliche Produktinformationen und 55 Prozent niedrige Gebühren als wichtigste Kriterien bei der Anbieterwahl, noch vor der Rendite (48 Prozent). Fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) äußerte Misstrauen gegenüber vermeintlich kostenlosen Angeboten.

Vanguard startete im August 2026 bereits über Growney eine Vertriebsplattform für Makler, damit diese dessen Altersvorsorgeprodukte vertreiben können. Der US-amerikanische Vermögensverwalter wurde 1975 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben weltweit ein Vermögen von 13,3 Billionen US-Dollar, umgerechnet 11,46 Billionen Euro.

Quirion verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von über 3 Milliarden Euro. Karl Matthäus Schmidt gründete das Unternehmen 2013. Das Haus ist eine Tochter der Quirin Privatbank.