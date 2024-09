Die Allianz baut aktuell ihr Engagement als Sponsor des Sportverbands Rugby Football Union (RFU) aus: Der weltweit aktive Versicherungskonzern unterstützt damit nach eigenen Angaben auch den Breitensport in dem Mannschaftsspiel, das auf den britischen Inseln ähnlich beliebt ist wie Fußball. Das RFU-Hauptquartier befindet sich im Londoner Twickenham Stadium, in dem traditionell die Heimspiele der englischen Rugby-Nationalmannschaft ausgetragen werden. Als äußeres Zeichen der engen Partnerschaft wird die traditionsreiche Spielstätte aus dem Jahr 1909 jetzt in Allianz-Stadion umbenannt.

6 große deutsche Stadien nach Versicherern oder Banken benannt

Damit wird das von den englischen Fans auch „The Cabbage Patch“ (deutsch: Das Kohlfeld) genannte Rugby-Stadion mit heute insgesamt 82.000 Plätzen „Teil der weltweiten Allianz-Familie von acht Weltklasse-Stadien rund um den Globus“, betont das Dax-Unternehmen aus München. Nur rund 10 Kilometer vom deutschen Stammhaus entfernt liegt beispielsweise die Allianz Arena. Knapp 10.000 Kilometer sind es hingegen bis zum Allianz Parque im brasilianischen São Paulo. Mit mehr als 16.000 Kilometern Luftlinie am weitesten entfernt liegt aber das Allianz Stadium im australischen Sydney.

Auch im Heimatland der Allianz tragen insgesamt sechs Sportstätten mit mindestens 15.000 Sitz- und Stehplätzen die Namen eines Sponsors aus der Assekuranz beziehungsweise der Bankenwelt. Fotos der Stadien und wichtige Daten finden Sie in unserem Quiz: