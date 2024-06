Als Asset Manager der Rothschild & Co-Gruppe bietet Rothschild & Co Asset Management Europe unterschiedliche Strategien, sowohl für institutionelle als auch semi-institutionelle Investoren. Eine bis dato sehr erfolgreiche Strategie – der R-co Valor – wurde vor mehr als 30 Jahren, nämlich am 08. April 1994, aufgelegt. Der verantwortliche Fondsmanager (Yoann Ignatiew) bezeichnet den Ansatz als „Carte Blanche-Strategie“.

Als Asset Manager der Rothschild & Co-Gruppe bietet Rothschild & Co Asset Management Europe unterschiedliche Strategien, sowohl für institutionelle als auch semi-institutionelle Investoren. Eine bis dato sehr erfolgreiche Strategie – der R-co Valor – wurde vor mehr als 30 Jahren, nämlich am 08. April 1994, aufgelegt. Der verantwortliche Fondsmanager (Yoann Ignatiew) bezeichnet den Ansatz als „Carte Blanche-Strategie“.

Konkret: Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass er das komplette Portfolio im Fall der Fälle innerhalb von 3 Tagen ohne große Kursverwerfungen liquideren kann, lässt er von einer Anlageklasse lieber die Finger. Und genau dies war in den letzten Jahren bei „Fixed Income“ der Fall. Hier kann der Markt in Stressphasen (zu) schnell austrocknen, und die Liquidität ist dann quasi über Nacht nicht mehr vorhanden.

Gegen den Strom, hohe Überzeugung und Mut machen den Unterschied

Dass es sich um einen "High Conviction-Ansatz" handelt konnte man zum Beispiel im letzten Quartal 2018 erkennen: Denn zu dem Zeitpunkt erlitten viele Growth- beziehungsweise Tech-Werte höhere zweistellige Kursverluste.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Auch der R-co Valor gab an Wert ab und verlor im letzten Quartal rund 13 Prozent. Im Vergleich zu vielen Mitbewerbern war die Reaktion darauf eine andere: Anstatt die Risiko deutlich zu reduzieren, erhöhte Ignatiew die Aktienquote in seinem Fonds.

Das Ergebnis: Ende des ersten Quartals 2019 legte der Fonds um fast 20 Prozent zu und konnte so die Verluste des letzten Quartals 2018 aufholen. Weiter zurück: Ganz so schnell funktionierte es 2008 zwar nicht, aber auch inmitten der an den Aktienmärkten tiefroten Phase agierte er antizyklisch und baute in der Krise Positionen auf, was sich dann in der Aufschwungphase danach positiv bemerkbar machte. In der Vergangenheit wurden immer mal wieder temporär Absicherungen (S&P 500 Put-Optionen) eingesetzt, davon ist man aber mittlerweile abgekommen.

Auf der Suche nach den Trends

Zusammen mit seinem Team identifiziert der Manager die globalen Investmenttrends und analysiert, welche Sektoren in den nächsten Jahren attraktive Renditepotenziale bieten. Wichtig dabei ist, dass es sich um nachhaltige und stabile Wachstumstrends handelt, und nicht um kurzfristige Trends, die schnell wieder vorüber sind. Der Tech-Sektor ist ein Beispiel für einen nachhaltigen Wachstumstrend und so ist dieses Thema im Fonds auch mit rund 33 Prozent per Ende Mai am höchsten gewichtet.

Auf der Suche nach den Titeln

Sind die Themen identifiziert, werden diese durch die entsprechenden Einzeltitel im Fonds abgebildet. Je Einzelposition ist aus Risikogesichtspunkten eine maximale Gewichtung von 4 Prozent vorgesehen. Die Aktienquote lag mit rund 68 Prozent Ende Mai 2024 etwas unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der bei rund 80 Prozent liegt.

Die am höchsten gewichtete Region war per Ende Mai die USA mit knapp 37 Prozent, danach folgt Asien (ohne Japan) mit fast 25 Prozent, Kanada mit rund 14 Prozent und Frankreich mit 12,6 Prozent. Eine Währungsabsicherung gibt es nicht. Die Top 5 Titel per 31.05.2024: Ivanhoe Mines mit 3,4 Prozent, Mercadolibre mit 3,1 Prozent, Meta Platforms mit 2,7 Prozent, Alphabet mit 2,6 Prozent und Tencent Holdings mit 2,5 Prozent Gewichtung. Die Gesamtanzahl der Wertpapiere im Portfolio (fast 5 Milliarden Euro) beläuft sich auf 64, ebenfalls per 31.05.2024.