Redaktion 21.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Radikalumbau 30.000 Jobs bei der Royal Bank of Scotland in Gefahr

Die Royal Bank of Scotland will ihr Investmentbanking offenbar drastisch zusammenstreichen. Der "Financial Times" zufolge will die Großbank sich außerdem aus vielen Märkten zurückziehen - insgesamt stehen demnach mindestens 30.000 Stellen auf dem Spiel.