Mit der Berufung Oteros übernimmt er Teile der Aufgaben von Finanzchef Markus Kobler. Dieser hatte bisher interimistisch die Verantwortung für das Chief Operating Office in der Geschäftsführung inne. Die Neuordnung ermöglicht eine klare Fokussierung auf den Technologiebereich.

Die DWS baut ihre Geschäftsführung um. Ab dem 1. Oktober 2024 wird Rafael Otero als Chief Technology & Operations Officer (CTOO) in die Geschäftsführung einziehen.

Die Verstärkung des Technologie-Fokus in der Geschäftsführung der DWS spiegelt einen allgemeinen Trend in der Asset-Management-Branche wider. Vermögensverwalter investieren zunehmend in digitale Infrastrukturen und Datenanalyse-Kapazitäten, um Anlageentscheidungen zu optimieren und Kundenservices zu verbessern.