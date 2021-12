Raiffeisen Capital Management Neue Chefin fürs Deutschland-Geschäft ernannt

Christiane Flehberger (29) leitet ab sofort den Fondsvertrieb von Raiffeisen Capital Management (RCM) in Deutschland. Sie folgt damit auf Thorben Pollitaras, der zu Comgest wechselte. Flehberger soll insbesondere institutionelle Kunden in Österreich und dem deutschsprachigen Ausland gewinnen und betreuen. Sie leitet ein achtköpfiges Team, wobei zwei Mitarbeiter die Kunden aus Deutschland von der Niederlassung in Frankfurt aus betreuen.

Als wichtigstes Ziel für den Vertrieb in Deutschland wolle Flehberger das Unternehmen über die Osteuropakompetenz hinaus als Spezialist für Nachhaltigkeit aufstellen, heißt es weiter. Flehberger: „Wir streben nichts weniger als die Leistungsführerschaft in diesem Segment im deutschsprachigen Raum an, und sind mit unserem Nachhaltigkeitsteam rund um Wolfgang Pinner auch bestens dafür aufgestellt. Dabei möchten wir Stiftungen, Sozialversicherungsträger, Versorgungswerke und kirchliche Institutionen noch stärker ansprechen.“

Bevor Flehberger zu Raiffeisen Capital Management ging, war sie im Generalsekretariat der Raiffeisen Zentralbank Österreich beschäftigt. Sie hält einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsuniversität Wien und einen Mastertitel in Unternehmensführung der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien. Sie ist zertifizierte Portfoliomanagerin (CPM).