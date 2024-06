Ex-Vorstandschef Jacobus kehrt zur Ideal zurück

Rainer M. Jacobus kehrt zu seinem langjährigen Arbeitgeber zurück: Die Mitgliedervertreterversammlung der Ideal Lebensversicherung hatte den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens in den Aufsichtsrat gewählt. Auf der konstituierenden Sitzung des Kontrollgremiums wurde der 61-Jährige dann zum Vorsitzenden gewählt.

Bei der Obergesellschaft der Berliner Firmengruppe folgt Jacobus auf Michael Westkamp, der die satzungsmäßige Altersgrenze erreicht hat. Der 74-Jährige verlässt den Aufsichtsrat nach acht Jahren, davon sieben als Vorsitzender. Westkamp war zuvor als Vorstandsvorsitzender der Aachener und Münchener Versicherungen tätig.

Michael Westkamp © IDEAL

20 Jahre Vorstandschef der Ideal

Sein Amtsnachfolger Jacobus stieg im Jahr 2001 in den Ideal-Vorstand ein und war von 2003 bis 2023 Vorstandschef des Unternehmens. In dieser Zeit wuchs der Kapitalanlagebestand der Ideal von unter einer Milliarde Euro auf fast vier Milliarden Euro. Unter Jacobus' Führung brachten die Berliner unter anderem als erster Versicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung auf den deutschen Markt. Ein Produkt, auf das nur noch ganz wenige Marktteilnehmer setzen.

Den Vorstandsvorsitz hatte Mitte 2023 Maximilian Beck von Jacobus übernommen. Zudem wurde der Vorstand der Muttergesellschaft Ideal Lebensversicherung um Madeleine Bremme erweitert. Sie leitete zuvor das Ressort Finanzen sowohl bei dem Berliner Unternehmen als auch bei einigen Tochtergesellschaften, unter anderem der Mylife Lebensversicherung.

Diese hatte die Ideal-Gruppe vor zwei Jahren erworben. Die Göttinger bieten ausschließlich Versicherungen an, bei denen Vermittler ihre Vergütung für den Beratungsaufwand direkt mit dem Kunden vereinbaren können. Die fondsgebundenen Vorsorgeprodukte auf Nettobasis werden vor allem über Honorarberater an Privatkunden vermittelt. Außerdem übernahm die Ideal den Vermittler-Dienstleister Honorarkonzept. Dazu gibt es Weiterbildungsangebote, IT-Service und weitere Dienstleistungen, um das Geschäft mit Nettoprodukten abzuwickeln.