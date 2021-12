Rainer Juretzek zur Bafin-Kontrolle der 34f-Berater „Der beste Weg wäre eine eigene Finanzberaterkammer“

Sind Sie für oder gegen die Kontrolle der 34f-Vermittler durch die Bafin und aus welchem Grund?Das kann ich mit einem klaren "jein" beantworten.Für die Kontrolle durch die Bafin bin ich, da dies Reputation des Anlageberaters stärken würde und eine Einheitlichkeit der Überwachung gewährleisten würde. Die derzeitige Zersplitterung mit unterschiedlichen Überwachungsbehörden, die teilweise von der Thematik völlig unbeleckt sind, ist letzten Endes unter regulatorischen Aspekten ein unhaltbarer Zustand.Gegen die Regulierung durch Bafin bin ich, weil dort die Wege in einen grenzenlosen Formalismus vorgezeichnet sind und ich auch meine Zweifel habe, ob dort die Kompetenz vorhanden ist, beispielsweise im Rahmen der Prüfung der Prüfung fachlich differenzieren zu können, ob die Umsetzung der Richtlinien in Bezug auf Geeignetheits-, Risikotragfähigkeits- und Angemessenheitsprüfung vom Anlageberater korrekt umgesetzt wurde und wenn nicht, ob der Prüfer das auch erkannt und bemängelt hat.Ich bin der Ansicht, Finanzberater und Finanzvermittler sollten als anerkannter Freier Beruf eine eigene Finanzberaterkammer haben, die ihn reguliert und überwacht. Der Berufsstand würde sich dann endlich von den letzten Plätzen im Berufsranking nach oben bewegen, beispielsweise in Richtung des Ansehens von Rechtsanwälten und Steuerberatern und die Branche könnte wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken – auch in Bezug auf die Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses.Die Argumente des „anderen Lagers“ kann ich einerseits nachvollziehen. Wie bereits erwähnt, würde die Bafin-Regulierung einen sehr viel höheren Formalismus und auch höhere Kosten nach sich ziehen. Andererseits ist der „Sieg“, dass der Anlagevermittler in der Gewerbeverordnung geblieben ist, ein Phyrrussieg. Man hoffte, das Klientel, das einen wählt oder die Mitgliedsbeiträge bezahlt, dadurch weiter am Leben erhalten zu können, was ein fataler Irrtum war.Die Regulierung der FinVermV wird in den nächsten 24 Monaten tiefe Spuren im Vermittlermarkt hinterlassen und alle anderen verbleibenden haben nach wie vor den „Makel“ des Gewerbetreibenden statt das bessere Ansehen eines Beraters. Man hätte ja auch gemeinsam und rechtzeitig für eine Bafin-„light-Aufsicht“ kämpfen können.