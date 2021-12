Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Der studierte Volkswirt Voss war von 1986 bis 2008 war er bei mehreren europäischen Investmentbanken, unter anderem bei der Dresdner Bank, später bei der Deutschen Bank in Leitungsfunktionen tätig. Seine Schwerpunkte waren die institutionelle Platzierung und der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.

In dem preisgekrönten Dokumentarfilm Master of the Universe von 2013 erläutert er im Alleingang über die gesamte Länge des Filmes seine Innensicht der Finanzmärkte. Er war laut Regisseur Marc Bauder damals der einzige angefragte Banker, der sich dazu bereit erklärte.