Ralf Bauer übernimmt bei UBS Asset Management die Leitung für Global Wealth Management und Wholesale in Deutschland und Luxemburg. Er tritt als Nachfolger von Beate Meyer an.

Hat eine neue Position bei UBS AM: Ralf Bauer

Ralf Bauer leitet ab sofort den Bereich Global Wealth Management und Wholesale Client Coverage in Deutschland und Luxemburg bei UBS Asset Management. Er folgt in dieser Position auf Beate Meyer, die das Unternehmen bereits Anfang des Jahres verlassen hat.

Bauer ist seit 2018 für die Kundenbetreuung im Wealth Management (Wealth Management Client Coverage) in Deutschland und Luxemburg verantwortlich und gehört dem Executive Committee Deutschland an. Seine Karriere bei der UBS begann 1986 zunächst bei der Schweizer Bankgesellschaft, wo er verschiedene Positionen in der Investmentbank und im Wealth Management innehatte.

Nach der Fusion zur UBS im Jahr 1998 übernahm er Führungsaufgaben bei UBS Asset Management, darunter war er Leiter der Produktentwicklung und Kundenservice (Head of Product Development und Client Service), später Leiter Vertrieb an Finanzinstitute (Head of Sales & Distribution Financial Institutions).

Seit 2010 betreut Bauers Team alle Wealth-Management-Einheiten innerhalb von UBS Asset Management. Bauer startete seine Laufbahn mit einer Bankausbildung bei der Deutschen Länderbank.