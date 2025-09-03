Der ehemalige Stuttgarter-Vorstand Ralf Berndt führt künftig den Aufsichtsrat der BCA. Berndt folgt auf Martin Gräfer, der dem Gremium als Stellvertreter erhalten bleibt.

Die BCA hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden: Ralf Berndt übernahm Ende August 2025 den Vorsitz des neunköpfigen Gremiums beim Konzern um den gleichnamigen Maklerpool aus Oberursel. Der 67-Jährige war nach fast 40 Jahren in der Versicherungsbranche und über zwei Jahrzehnten im Vorstand der Stuttgarter Versicherungsgruppe in den Ruhestand getreten.

Berndt folgt auf Martin Gräfer, der bislang den Vorsitz innehatte und dem Aufsichtsrat künftig als stellvertretender Vorsitzender erhalten bleibt. Berndt gehört bereits seit 2009 dem BCA-Aufsichtsrat als Mitglied an.

Stuttgarter-Prägung seit 2002

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Aktionäre sowie auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam der BCA AG“, lässt sich Berndt in einer Mitteilung der BCA zitieren.

Der frisch gekürte Aufsichtsratschef kann auf eine langjährige Laufbahn innerhalb der Branche zurückblicken. Der gebürtige Dortmunder begann seine Karriere 1976 mit einer Ausbildung bei der Signal Krankenversicherung. Bereits 2002 wurde er in den Vorstand der Stuttgarter Versicherungsgruppe berufen, ab 2003 verantwortete er dort die Bereiche Vertrieb und Marketing.

Zu seinen prägenden Meilensteinen zählen laut BCA die Einführung des Versicherungsanlageprodukts Fondspolice bei der Stuttgarter, der Aufbau der betrieblichen Altersversorgung sowie die Mitbegründung der Deutschen Makler Akademie.

Aktionärskreis aus Maklerversicherern

Der Aufsichtsrat der BCA besteht aus neun Mitgliedern, die allesamt aus dem Aktionärskreis stammen. Die Aktionärsstruktur der BCA verteilt sich aktuell wie folgt: