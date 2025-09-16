Das Umfeld an den Aktienmärkten verschlechtert sich zunehmend, meint Thomas Buckard. Er rechnet in den kommenden Monaten daher eher mit einer Seitwärtsbewegung oder Korrektur.

Braut sich das was zusammen? Thomas Buckard nennt verschiedene Gründe, warum sich der Rally-Modus der Aktienmärkte seit dem „Liberation Day“ am 8. April aus seiner Sicht nicht fortsetzen wird.

Die Aktien des S&P 500 erscheinen schlichtweg zu teuer. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der 500 größten in den USA börsennotierten Unternehmen beläuft sich aktuell auf 28,8, in den zurückliegenden zehn Jahren betrug es hingegen im Schnitt nur 23,4. Somit ist der S&P 500 derzeit mehr als 20 Prozent höher bewertet als in den vergangenen zehn Jahren.

Ein möglicher Auslöser für das Ende der Rally könnten wieder steigende Zinsen am langen Ende sein. Die Staatsverschuldung der USA beläuft sich inzwischen auf mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die „One Big Beautiful Bill“ wird dafür sorgen, dass die Schulden Washingtons weiter steigen. Donald Trumps Vorgänger, Joe Biden, hatte bereits das größte Haushaltsdefizit der USA in Friedenszeiten angehäuft. Trump ist dabei, dies zu toppen.

Wenn die Anleger die Schuldenproblematik wieder stärker in den Fokus rücken, kann das für die USA teuer werden. Denn höhere Risiken müssen mit höheren Zinsen entlohnt werden. Schon heute muss Finanzminister Scott Bessent den Anlegern 4 Prozent Zinsen bieten, damit sie ihm für zehn Jahre Geld leihen. Wenn das Misstrauen wächst – auch gegenüber dem US-Dollar –, sind sehr schnell auch wieder höhere Zinsniveaus möglich. Im Gegensatz zur Wall Street hat das Krisenmetall Gold mit seiner Rekordjagd bereits auf die amerikanische Schuldenproblematik reagiert.

Der Spielraum Washingtons engt sich ein

Dank höherer Schulden und gestiegener Zinsen haben sich die Ausgaben für den Schuldendienst in den vergangenen Jahren bereits verdoppelt. Sie befinden sich auf dem besten Weg, sich zu verdreifachen. Schon heute muss Bessent mehr Geld für Zinsen aufwenden, als er für die Armee zur Verfügung stellt. Die steigende Zinslast erschwert es der US-Regierung, Geld für andere Projekte, beispielsweise für Investitionen, auszugeben. Erfahrungsgemäß fällt es Volkswirtschaften schwer, zu wachsen, wenn der Staat zu wenig investiert.

Es gibt bereits jetzt klare Signale, dass die US-Konjunktur an Dynamik verliert. So fiel die Zahl neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft im August mit 22.000 überraschend schwach aus. Die von Reuters regelmäßig befragten Ökonomen hatten mit 75.000 neuen Jobs gerechnet.

Erschwerend kommt hinzu, dass die angekündigten Einfuhrzölle erst in den kommenden Monaten ihre volle Wirkung entfalten werden. Denn vor deren Verhängung hatten die Importeure ihre Lager aufgefüllt. Im Juli war das Handelsdefizit der USA auf 78,3 Milliarden Dollar gestiegen. Das stellt den höchsten Wert seit März dar. Auch damals waren Vorzieheffekte klar zu beobachten.

Doch wenn die noch unverzollten Waren zunehmend verkauft sind, stehen die ausländischen Unternehmen vor der Entscheidung, die Zölle auf eigene Rechnung zu nehmen oder sie durch Preiserhöhungen an die amerikanischen Firmen und Verbraucher weiterzugeben.

Waren werden teurer, Verbraucher ärmer

Das wird unweigerlich zu Preiserhöhungen führen, da die entsprechenden Unternehmen ansonsten deutliche Gewinnschmälerungen hinnehmen müssen oder sogar in die Verlustzone rutschen. Auch amerikanische Firmen werden die Preise erhöhen (müssen), wenn sie in einem größeren Umfang Vorprodukte aus dem Ausland beziehen.

Selbst bei US-Companies, deren Lieferketten sich ganz überwiegend oder ausschließlich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Preiserhöhungen zu erwarten. Denn wenn die Konkurrenz ihre Waren teurer anbietet, verschafft ihnen das Preisspielraum, der für höhere Gewinne sorgen würde.

Preiserhöhungen wirken auf Verbraucher wie eine Steuererhöhung. Sie haben dann real weniger Geld fürs shoppen in der Tasche. Die US-Einfuhrzölle werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Zurückhaltung beim Konsum führen und somit das Wirtschaftswachstum belasten. Erschwerend kommt der schwache Dollar hinzu, der ebenfalls für Preisdruck bei importierten Waren sorgt.

Fairerweise sollte jedoch auch erwähnt werden, dass es zwei gegenteilige Effekte gibt. Erstens ist noch nicht klar, in welchem Ausmaß künstliche Intelligenz (KI) das Wirtschaftswachstum unterstützt. Und zweitens lässt die rasante Ausbreitung von Stablecoins, die auf Deregulierung zurückzuführen ist, die Nachfrage nach US-Staatsanleihen steigen, mit denen die digitalen Währungen meistens unterlegt sind. Das könnte die Schuldenproblematik Washingtons zumindest dämpfen.

Das Umfeld für Aktien zeigt sich in den USA zumindest durchwachsen. Von einem Goldilocks-Szenario ist es jedoch weit entfernt. Dazu passen die rekordhohen Bewertungen der US-Unternehmen wiederum nicht. Wenn der Wall Street tatsächlich der Schwung verloren geht, wird es auch für die anderen Aktienmärkte schwierig. Denn erfahrungsgemäß geben die US-Börsen in den meisten Phasen den Takt vor. Die Outperformance der europäischen Aktienmärkte in den ersten Monaten des Jahres stellte eher eine Ausnahme dar.

Thomas Buckard | Bildquelle: MPF

Über den Autor:

Thomas Buckard ist seit dem Jahr 2000 Gründungsmitglied von MPF. Als Vorstandssprecher ist er für die Kundenakquisition und -betreuung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. MPF gehört mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.