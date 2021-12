Ralph Eisenhauer Neues Vorstandsmitglied der Sparkassenversicherung

Klaus Zehner, SV Sparkassenversicherung

Ralph Eisenhauer tritt am heutigen 1. April seine neue Tätigkeit im Vorstand der Sparkassenversicherung an. Der bisherige Ergo-Manager übernimmt ab sofort das Vorstandsressort Schaden/Unfall. Damit folgt er auf Klaus Zehner, der Ende März mit 65 Jahren in den Ruhestand ging.

In seiner mehr als zwölfjährigen Tätigkeit im Vorstand der Sparkassenversicherung führte Zehner ein modernes Schadenmanagement ein, heißt es von der Stuttgarter Assekuranz, die das Versicherungs­angebot der Sparkassen-Finanz­gruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz bündelt.